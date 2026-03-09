أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب المصري.. والأرصاد تكشف عن حالة الطقس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب المصري.. والأرصاد تكشف عن حالة الطقس

هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري هو السند الحقيقي لمسيرة الوطن في تنمية الإنسان المصري وتأهيل الكوادر وتمكين النوابغ، وأن الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد كلمات تقال بل هو عهد يتجدد بأن نصون ما ضحوا من أجله وأن نعمل بإخلاص واجتهاد من أجل رفعة مصر وتقدمها، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيق ما تصبو إليه آمال وطموحات شعبنا العريق في المستقبل القريب.


جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني قرب مطار طهران
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم دمروا أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني قرب مطار طهران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا سلام بلا عدل.. ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ونرفض رفضا قاطعا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه فهذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبدا.

الرئيس السيسي: طريق الشهادة ممتد وأهل مصر في رباط مستمر من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن طريق الشهادة ممتد وأهل مصر في رباط مستمر من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا ومقدرات شعبنا من أطماع الباغين وحقد الموتورين.
 

الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" بأن الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها.

شبورة ورياح.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات
عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بحالة الطقس اليوم بالمحافظات.

البرلمان الإيراني: نقف إلى جانب المرشد الجديد وسنتبع توجيهاته
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "البرلمان الإيراني" أنه يقف إلى جانب المرشد الجديد وسيتبع توجيهاته.

الرئيس السيسي يقبل رأس فاطمة عباس والدة الشهيد علي إبراهيم في يوم الشهيد
في لقطة إنسانية قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقبيل رأس فاطمة عباس، والدة الجندي الشهيد علي علي سيد إبراهيم من قوات الصاعقة والذي استشهد في عام 2017.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر

 أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تحسنًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن القاهرة تسجل اليوم 21 درجة، وأن هذه الأجواء تُعد حول المعدلات الطبيعية.

أخبار التوك شو السيسي يوم الشهيد إيران الاحتلال الأرصاد

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

BMW i3

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

نائب محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

مرور الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

