أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب المصري.. والأرصاد تكشف عن حالة الطقس

الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري هو السند الحقيقي لمسيرة الوطن في تنمية الإنسان المصري وتأهيل الكوادر وتمكين النوابغ، وأن الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد كلمات تقال بل هو عهد يتجدد بأن نصون ما ضحوا من أجله وأن نعمل بإخلاص واجتهاد من أجل رفعة مصر وتقدمها، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيق ما تصبو إليه آمال وطموحات شعبنا العريق في المستقبل القريب.



جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني قرب مطار طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم دمروا أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني قرب مطار طهران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا سلام بلا عدل.. ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ونرفض رفضا قاطعا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه فهذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبدا.

الرئيس السيسي: طريق الشهادة ممتد وأهل مصر في رباط مستمر من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن طريق الشهادة ممتد وأهل مصر في رباط مستمر من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا ومقدرات شعبنا من أطماع الباغين وحقد الموتورين.



الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" بأن الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها.

شبورة ورياح.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بحالة الطقس اليوم بالمحافظات.

البرلمان الإيراني: نقف إلى جانب المرشد الجديد وسنتبع توجيهاته

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "البرلمان الإيراني" أنه يقف إلى جانب المرشد الجديد وسيتبع توجيهاته.

الرئيس السيسي يقبل رأس فاطمة عباس والدة الشهيد علي إبراهيم في يوم الشهيد

في لقطة إنسانية قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقبيل رأس فاطمة عباس، والدة الجندي الشهيد علي علي سيد إبراهيم من قوات الصاعقة والذي استشهد في عام 2017.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تحسنًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن القاهرة تسجل اليوم 21 درجة، وأن هذه الأجواء تُعد حول المعدلات الطبيعية.