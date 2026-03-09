قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
برلمان

وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات السلعية لـ99 مليار دولار بحلول 2030.. نواب: خطوة لتعميق التصنيع المحلي

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • برلماني: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات من خلال تيسير تقديم حوافز تشجيعية
  • نائب: هذا التوجه سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري.


في هذا الصدد ، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، يتطلب تبني مجموعة من الآليات والسياسات الداعمة للقطاع التصديري، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح " مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد"  أن من بين أهم هذه الآليات توسيع برامج دعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب فتح أسواق جديدة .


وأشار عضو النواب إلى أن دعم المصدرين وتوفير حوافز حقيقية للقطاع الصناعي من شأنه أن يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص.


ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير الصناعة بشأن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.


وأشار" سمير" في تصريح خاص لـ" صدى البلد"  إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الصادرات من خلال تيسير الإجراءات للمصدرين وتقديم حوافز تشجيعية، مؤكدًا أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة .

وزير الصناعة الصناعة التوطين تعميق الصناعة

