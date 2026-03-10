قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زيادة البنزين.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد
بعد الزيادة الجديدة .. أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم الثلاثاء
هياخد عقده بالكامل.. ناقد رياضي يوضح سبب تأخير الأهلي لإقالة توروب
بعد الزيادة الجديدة.. إزاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك؟
بعد زلزال الطلائع.. عقوبات تاريخية لم تحدث من قبل تنتظر لاعبي الأهلي
بعد زيادة البنزين.. تعديل تعريفة أجرة المواصلات 17% فى الجيزة
الحرس الثوري يرد على ترامب: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز
بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة
ضبط محطة وقود تهرب 2500 لتر سولار في الجيزة
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة رسميًا بدءًا من اليوم.. اللتر 95 بـ24 جنيها
شبورة كثيفة صباحا وأمطار تضرب 3 مدن.. والأرصاد تصدر تحذيرا
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

العشر الأواخر من رمضان.. اعرف كيف تستعد لها

شيماء جمال

مع بدء العد التنازلى للعشر الأواخر من رمضان التى يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر -حيث ستبدأ أول ليلة وترية بعد مغرب اليوم الثلاثاء-،يتساءل الكثير عن كيفية الاستعداد للعشر الأواخر لاغتنامها والفوز فيها.

وفى هذا السياق قال الشيخ عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن العشر الأواخر لها ترتيبات خاصة، ولها مميزات وبركات كثيرة، والسيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.

ونوه خلال تصريحات سابقة له أن الرسول بدأ بنفسه أولا بإحياء الليالي العشر بالتهجد وصلاة التراويح وركعتين فى جوف الليل، حيث يناجى ربه.

الأعمال المستحبة فى العشر الأواخر من رمضان

وكشف عن الأعمال المستحبة فى العشر الأواخر من رمضان وقال انها تتمثل فى: صلة الأرحام ومعاملة الناس بالإحسان، والإحسان إلى الجار وطاعة الوالدين وفى كل أعمال الخير، وتأخذ بيد زوجتك وأولادك للنجاة، فيصبح البيت محط للملائكة ونظر الله عز وجل لعباده.

ودعا إلى التماس البركات فى هذه الليالي عن طريق قراء القرآن، والتدبر والتمعن فيه وختمه عدة مرات، واستثماره فى توجيه الله عز وجل.


كيفية إحياء العشر الأواخر

- عليك أخذ قسط من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا، وعدم الأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة، وعليك العزم على التوبة، والإكثار من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والإقبال على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.

-كما عليك الابتعاد عن المشاحنة وطلب العفو عن كل مَن أخطأت في حقهم، والتركيز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ، وعليك الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله، وأيضًا ضرورة الحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

كما عليك التيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا، كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك، والإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد المُلِحُّ بالدعاء، واستغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك، وأكثرْ من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه، وأكثرْ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورددْ: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

وعليك ايضا الإكثار من طلب العتق من النار، والدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال، وأيضًا الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، والدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال

وعلينا  الإكثار من الدعاء حال السجود لان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبي قال: «وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم»: لا تضيع أي فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

ويستحب قراءة ما تيسر من القرآن، فإحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط، وأنه لابد من شكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة، ولا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم».

أعمال العشر الأواخر من رمضان
١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.
٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.
٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.
٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.
٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.
٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.
٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .
٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.
١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.

 

ليلة القدر كيفية الاستعداد للعشر الأواخر الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان

