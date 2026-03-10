قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سر جيولوجي في أعماق الأطلسي.. كيف شقت قوة خفية أخدود بطول 500 كيلومتر؟

المحيط
المحيط
أمينة الدسوقي

عادة ما تتشكل الأخاديد العميقة على سطح اليابسة عبر عمليات بطيئة تمتد لملايين السنين، نتيجة نحت الأنهار للصخور  لكن في أعماق المحيطات تبدو القصة أكثر تعقيداً، إذ لا توجد أنهار أو جريان مائي مستمر قادر على حفر أودية في الصخور الصلبة.

ولكن  تكشف قيعان البحار عن تشكيلات جيومورفولوجية هائلة تفوق في بعض الأحيان أكبر الأخاديد القارية حجماً. 

ومن أبرز هذه التكوينات مجمع أخدود الملك المعروف باسم كينغز تراف، الذي يمتد لنحو ألف كيلومتر قبالة سواحل البرتغال، ويضم في طرفه الشرقي عمق بيك، أحد أعمق النقاط في المحيط الأطلسي.

أخدود يفوق “غراند كانيون” حجماً

يقول الجيولوجي البحري يورغ غيلدماخر من مركز أبحاث المحيطات في مدينة كيل إن أخدود الملك أعمق وأعرض بكثير من غراند كانيون، رغم أن كليهما تشكل بآليات جيولوجية مختلفة تماماً.

ورغم ضخامة هذا المعلم الغاطس، ظل العلماء لعقود يتساءلون عن الكيفية التي تشكل بها هذا الأخدود الهائل في قلب المحيط الأطلسي حتى إن بعض المقترحات القديمة طرحته كموقع محتمل للتخلص من النفايات النووية تحت الماء، نظراً لعمقه الشديد وبعده عن اليابسة.

بعثة علمية تكشف اللغز

للإجابة عن هذا السؤال، قاد فريق دولي من الباحثين بعثة علمية على متن سفينة الأبحاث سفينة ميتيور للأبحاث، حيث جمعوا بيانات جيولوجية وصخرية من أعماق تصل إلى عدة آلاف من الأمتار.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Geochemistry, Geophysics, Geosystems التابعة لـ الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، لتقدم تفسيراً جديداً لنشأة أحد أكبر الأخاديد البحرية على كوكب الأرض.

نظام ضخم من الخنادق والتلال

لا يُعد أخدود الملك مجرد وادي واحد في قاع البحر، بل نظاماً جيولوجياً معقداً يضم خنادق متوازية وتلالا بحرية وأحواضا عميقة محفورة في القشرة المحيطية.

ويمتد هذا النظام لنحو 500 كيلومتر في قاع المحيط الأطلسي، ما يجعله أحد أكبر أنظمة الأخاديد الغاطسة المعروفة.

ويزيد من غموضه أنه يقع بعيداً عن حدود الصفائح التكتونية التقليدية أو هوامش القارات، الأمر الذي جعل تفسير نشأته تحدياً علمياً استمر لعقود.

عندما تصادمت قوى الأرض

تشير الدراسة إلى أن الفترة بين 37 و24 مليون سنة مضت كانت مرحلة حاسمة في تشكل الأخدود ففي تلك الحقبة مر الحد التكتوني الفاصل بين قارتي أفريقيا وأوروبا مباشرة عبر الموقع الذي يشغله الأخدود اليوم.

وبدلا من انزلاق الصفائح بمحاذاة بعضها، تعرضت القشرة الأرضية في تلك المنطقة لعملية تمدد وتشقق نتيجة تباعد الصفائح، ما أدى إلى فتح القشرة تدريجياً من الشرق إلى الغرب وخلق نظام الخنادق الضخم.

دور الحرارة القادمة من أعماق الأرض

لكن التمدد التكتوني لم يكن العامل الوحيد فقد كشفت التحليلات أن القشرة المحيطية في المنطقة كانت أكثر سماكة وحرارة من المعتاد.

ويرجح العلماء أن السبب يعود إلى صعود مواد شديدة السخونة من أعماق وشاح الأرض، وهي ظاهرة تعرف باسم عمود الوشاح ويعتقد الباحثون أن هذا النشاط كان مرتبطاً بمرحلة مبكرة مما يعرف اليوم بعمود وشاح جزر الأزور.

وقد أدى هذا النشاط الحراري عبر ملايين السنين إلى تكوين قشرة محيطية سميكة على جانبي مناطق الانتشار، الأمر الذي ساعد لاحقا على تشكل أخدود الملك عندما بدأت الصفائح في التباعد.

نهاية التشكل وبداية الاستقرار

في مرحلة لاحقة، انتقل الحد الفاصل بين الصفائح التكتونية إلى موقعه الحالي على طول منطقة صدع صدع جزر الأزور–جبل طارق، وهو ما أدى إلى توقف عملية تعميق الأخدود وتوسعه.

ومنذ ذلك الحين بقي هذا النظام الجيولوجي العملاق شاهداً على مرحلة ديناميكية من تاريخ المحيط الأطلسي.

نافذة لفهم أعماق الكوكب

استندت الدراسة إلى بيانات جُمعت خلال بعثة علمية عام 2020، استخدم فيها الباحثون أنظمة سونار عالية الدقة لرسم خرائط تفصيلية لقاع البحر، إضافة إلى استخراج عينات صخرية وتحليلها جيو كيميائيا وتحديد أعمارها باستخدام تقنيات متقدمة.

وتكشف هذه النتائج كيف يمكن لقوى خفية تعمل في أعماق الأرض أن تنحت، عبر ملايين السنين، بعضاً من أعظم المعالم الجيولوجية على كوكبنا، حتى تلك المختبئة في أعماق المحيطات.

ظواهر مشابهة تحدث اليوم

ولا تقتصر أهمية هذا الاكتشاف على فهم ماضي المحيط الأطلسي، بل تشير الدراسات إلى أن عمليات مشابهة قد تكون جارية حالياً ففي منطقة الأزور يتشكل نظام خنادق جديد يعرف باسم صدع تيرسيرا، في منطقة تتميز أيضاً بقشرة محيطية سميكة بشكل غير معتاد.

ويؤكد العلماء أن دراسة هذه الأخاديد البحرية قد تساعد على فهم أفضل لكيفية تفاعل حركة الصفائح التكتونية مع النشاط الحراري في أعماق الأرض، وهو تفاعل يشكل ملامح كوكبنا منذ ملايين السنين.

مجمع أخدود الملك أخدود الملك المحيط الأطلسي عمود الوشاح أعماق المحيط الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

خلال تفقده محطات الوقود.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على تطبيق الأسعار المقررة| صور

جنازة الشهيد العميد أحمد سمير

محافظ المنوفية يتقدم جنازة الشهيد العميد أحمد سمير نور الدين بمسقط رأسه بقرية شنشور في أشمون

ضبط مركز طبى. مخالف

ضبط طلبة بكلية الطب يديرون مركزين للجلدية والليزر بدون ترخيص بالمنصورة

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد