أعلنت وزارة الدفاع القطرية، التصدي لهجوم بـ5 صواريخ باليستية إيرانية دون تسجيل أي خسائر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين / اليوم الثلاثاء /أن إيران ليست أكثر قوة مما توقعت الولايات المتحدة عند إطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وقال كين- في تصريحات أوردتها وزارة الدفاع :- " اعتقد أنهم يقاتلون وأنا أحترم ذلك لكنني لا أظن أنهم أكثر قوة مما توقعنا". وأضاف أن القوات الأمريكية تستهدف بشكل مباشر القدرات البحرية الإيرانية التي تُستخدم لتهديد الملاحة، بما في ذلك السفن المسؤولة عن زرع الألغام في الممرات المائية الحيوية، مُشيرًا إلى أن البنتاجون سيبحث مجموعة من الخيارات إذا تم تكليفه بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.