مسلسل فن الحرب الحلقة 21 .. يوسف الشريف يبعد والدته وأشقاءه خارج مصر

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 21 تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث قرر زياد “يوسف الشريف” إبعاد والدته وأشقاءه خارج مصر، في محاولة لحمايتهم من تهديدات ياسمين النشرتي “ريم مصطفى”

والقرار عكس حجم الضغط الذي يعيشه، خاصة مع إصراره على استكمال مهمته الأساسية بإخراج والده من السجن، مهما كلفه الأمر.

بينما تواصل مي “شيري عادل” محاولاتها المستميتة لإصلاح ما أفسدته خيانتها السابقة، فتسعى للوصول إلى دليل قاطع يدين ياسمين النشرتي في قضية مقتل شقيقها، أملاً في استعادة ثقة زياد التي تزعزعت بعد انكشاف الحقيقة.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.