ماك بوك برو 16 بوصة بمعالج M5 Max.. تغيير كبير في المعمارية داخل تصميم مألوف

كشفت منصة Ars Technica في مراجعتها لجهاز ماك بوك برو 16 بوصة 2026 المزود بشريحة M5 Max أن آبل أجرت أكبر تغيير في تصميم معالجاتها منذ إطلاق Apple Silicon، من خلال الاستغناء عن أنوية الكفاءة (Efficiency Cores) تمامًا في شرائح M5 Pro وM5 Max.

أوضحت المنصة أن آبل تعتمد الآن ما تصفه بـ«معمارية Fusion جديدة»، حيث يقسم المعالج إلى فئتين من الأنوية عالية الأداء: أنوية «فائقة» (Super Cores) مخصصة لأعلى أداء ممكن، وأنوية «أداء» (Performance Cores) أصغر قليلًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بدل المزج السابق بين أنوية أداء وأنوية كفاءة كما كان الحال في أجيال M1 حتى M4.

توزيع الأنوية في M5 Max وأثره على الأداء

أشارت Ars Technica إلى أن شريحة M5 Max في ماك بوك برو 16 بوصة تأتي بمعالج مركزي يضم حتى 18 نواة: 6 أنوية Super تصل سرعتها حتى نحو 4.6 جيجاهرتز، و12 نواة Performance بسرعة تصل إلى حوالي 4.4 جيجاهرتز، دون أي أنوية كفاءة تقليدية.

أكدت المنصة أن نتائج الاختبارات توضح تقدمًا واضحًا في الأداء أحادي النواة مقارنة بـM4 Max، بفضل الأنوية الفائقة الأوسع (10‑Wide Front End) وذاكرة الكاش الأكبر، مع تحسين الكفاءة في الحمل المتعدد الأنوية عبر توزيع المهام بين الأنوية الفائقة والأنوية المتوسطة بدل نقلها إلى أنوية منخفضة الاستهلاك كما في السابق.

استهلاك الطاقة وعمر البطارية في غياب أنوية الكفاءة

أوضحت Ars Technica أن التخلي عن أنوية الكفاءة يثير تساؤلات حول استهلاك الطاقة في حالات الحمل الخفيف والانتظار، لكنها أشارت إلى أن الاختبارات العملية أظهرت أن ماك بوك برو 16 بوصة بمعالج M5 Max لا يزال يقدم عمر بطارية قويًا، مع فارق محدود جدًا مقارنة بالجيل السابق في الاستخدام اليومي المختلط.​

أشارت المراجعة إلى أن آبل تعتمد على الأنوية Performance الأصغر داخل الشريحة لتولي المهام الخفيفة والمتوسطة بكفاءة أعلى، مع إيقاف الأنوية Super قدر الإمكان عند عدم الحاجة، ما يحافظ على التوازن بين الأداء القوي عند الضغط، والاستهلاك المقبول للطاقة عند التصفح والعمل المكتبي والبث.

تحسينات في الذاكرة ومعالج الرسوميات

أكدت Ars Technica أن شريحة M5 Max تدعم حتى 40 نواة رسوميات (GPU) وعرض نطاق ذاكرة يصل إلى 614 جيجابايت في الثانية، وهي زيادة ملحوظة عن M4 Max، ما ينعكس على أداء تطبيقات الجرافيكس ثلاثية الأبعاد، والتصيير (Rendering)، وتحميل المشاريع الضخمة في برامج مثل Xcode وFinal Cut وBlender.

أوضحت المنصة أن الاختبارات التي أجرتها على مشاريع فيديو بدقة 8K وأعمال محاكاة وبرمجة كثيفة الخيوط أظهرت تقليصًا ملحوظًا في زمن التصدير وبناء المشاريع مقارنة بالجيل السابق، مع قدرة الجهاز على الحفاظ على الأداء العالي لفترات طويلة دون هبوط واضح في الترددات، بفضل نظام التبريد في هيكل ماك بوك برو 16 بوصة الكبير نسبيًا.

نفس تصميم ماك بوك برو الحالي مع تحديثات داخلية بحتة

أشارت Ars Technica إلى أن آبل لم تغيّر تصميم ماك بوك برو 16 بوصة من الخارج؛ حيث يحتفظ الجهاز بنفس الهيكل الألومنيوم، والشاشة مقاس 16 بوصة من نوع Liquid Retina XDR بمعدل تحديث 120 هرتز، ومنافذ Thunderbolt وHDMI وقارئ بطاقات SD، مع إضافة دعم Wi‑Fi 7 وBluetooth 6.

أكدت المنصة أن ما يميز نسخة 2026 هو ما يحدث «تحت الغطاء»، من إعادة بناء كاملة لطريقة توزيع الأنوية في معالج M5 Max، مع الحفاظ على نفس لغة التصميم التي اعتمدتها آبل منذ إعادة تقديم ماك بوك برو في 2021، ما يجعل هذا الجيل موجهًا بالدرجة الأولى للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى أقصى أداء متاح ضمن تصميم مألوف ومستقر.