برلمان

نائبة: المنتزهات التكنولوجية داخل الجامعات بوابة مصر لتحويل المعرفة إلى اقتصاد

النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن توجه الدولة لإنشاء المنتزهات التكنولوجية (Technology Parks) داخل الجامعات المصرية يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم العالي، مشيدة بمقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة الذي يفتح الباب أمام تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية تقليدية إلى منصات للإبداع والابتكار والإنتاج المعرفي.

وأوضحت عطا الله أن هذه الخطوة تمثل تحولًا حقيقيًا في دور الجامعة، حيث لن يقتصر دورها على التدريس والبحث النظري، بل ستصبح مركزًا لإنتاج التكنولوجيا وتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، مؤكدة أن المنتزهات التكنولوجية ستضع حدًا لسنوات طويلة ظلت فيها الكثير من الأبحاث العلمية حبيسة الأدراج دون تحويلها إلى منتجات أو تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن إنشاء هذه المنتزهات داخل الجامعات سيخلق بيئة متكاملة تسمح باحتضان الشركات الناشئة القائمة على أفكار الطلاب والباحثين، وتوفير بنية تحتية علمية وتقنية تساعد على تحويل الابتكار إلى مشروعات اقتصادية حقيقية، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن المنتزهات التكنولوجية تمثل كذلك أداة فعالة لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، خاصة من خلال الشراكات الدولية ونماذج التعليم العابر للحدود، مثل التعاون المصري-البريطاني، الذي يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أحدث التقنيات الصناعية داخل السوق المحلي.

وأكدت النائبة عبير عطا الله أن هذه المنظومة ستدعم تحقيق الاستدامة المالية للجامعات عبر تحويل براءات الاختراع والابتكارات العلمية إلى منتجات تجارية وشركات تكنولوجية، بما يوفر مصادر دخل جديدة للمؤسسات التعليمية ويعزز قدرتها على التطوير دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة.

وشددت على أن الهدف لا يتمثل في إنشاء مبانٍ جديدة داخل الحرم الجامعي فحسب، بل في بناء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تسمح للباحث بأن يكون شريكًا في العملية الإنتاجية، وتوفر الحماية القانونية للأفكار الابتكارية، وتدعم تحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مضافة.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية أوسع لبناء جامعات مصرية قادرة على المنافسة عالميًا، من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الدولية ورفع التصنيف الدولي للجامعات، وإعداد كوادر وطنية تمتلك مهارات التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المنتزهات التكنولوجية النائبة عبير عطا الله الجامعات الدكتور عبد العزيز قنصوة الأبحاث العلمية

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
ياسمين عبد العزيز
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
