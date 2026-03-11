الكشف على 168 حالة خلال قافلة طبية مجانية بوحدة المستعمرة بالقصير

شهدت مدينة القصير تنظيم قافلة طبية مجانية بوحدة المستعمرة الصحية بالمستشفى القديم، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 168 حالة من المواطنين في عدد من التخصصات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار المبادرات الرئاسية لدعم المنظومة الصحية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بتكثيف القوافل الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، حرص الوحدة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح القوافل الطبية، مشددًا على ضرورة توفير الإمكانيات المطلوبة وتسهيل إجراءات الكشف على المواطنين، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية بسهولة ويسر، مع صرف العلاج اللازم بالمجان.

وفي هذا السياق، تابعت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر على مدار يومين، ضمن خطة المحافظة لدعم الخدمات الصحية والوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق.

وشهدت القافلة تقديم خدمات الكشف والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 84 حالة باطنة، و15 حالة نساء وتوليد، و39 حالة أطفال، و27 حالة تنظيم أسرة، و3 حالات أسنان، مع صرف الأدوية اللازمة للحالات بالمجان، في ضوء الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وعلى هامش القافلة، تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية للمواطنين تحت عنوان «أهمية المبادرات الرئاسية والتغذية السليمة»، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى الأهالي وتعريفهم بأهمية الاستفادة من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة متكاملة تنفذها محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، لتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم طبي مستمر، مع التأكيد على استمرار تنظيم القوافل الطبية وتوسيع نطاقها بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الصالح العام.