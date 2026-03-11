قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
الكشف على 168 حالة خلال قافلة طبية مجانية بوحدة المستعمرة بالقصير

شهدت مدينة القصير تنظيم قافلة طبية مجانية بوحدة المستعمرة الصحية بالمستشفى القديم، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 168 حالة من المواطنين في عدد من التخصصات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار المبادرات الرئاسية لدعم المنظومة الصحية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بتكثيف القوافل الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، حرص الوحدة المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح القوافل الطبية، مشددًا على ضرورة توفير الإمكانيات المطلوبة وتسهيل إجراءات الكشف على المواطنين، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية بسهولة ويسر، مع صرف العلاج اللازم بالمجان.

وفي هذا السياق، تابعت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر على مدار يومين، ضمن خطة المحافظة لدعم الخدمات الصحية والوصول إلى المواطنين بمختلف المناطق.

وشهدت القافلة تقديم خدمات الكشف والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 84 حالة باطنة، و15 حالة نساء وتوليد، و39 حالة أطفال، و27 حالة تنظيم أسرة، و3 حالات أسنان، مع صرف الأدوية اللازمة للحالات بالمجان، في ضوء الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وعلى هامش القافلة، تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية للمواطنين تحت عنوان «أهمية المبادرات الرئاسية والتغذية السليمة»، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى الأهالي وتعريفهم بأهمية الاستفادة من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة متكاملة تنفذها محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، لتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم طبي مستمر، مع التأكيد على استمرار تنظيم القوافل الطبية وتوسيع نطاقها بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الصالح العام.

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

شيكولاتة

هنفطر إيه النهارده.. دجاج مشوي في الفرن وجلاش بالفراخ ولقمة القاضي

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

