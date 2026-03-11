جولة ميدانية لرئيس مدينة رأس غارب لمتابعة الخدمات والاستماع لشكاوى المواطنين

أجرى اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، جولة ميدانية بعدد من شوارع ومناطق المدينة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات الأهالي، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لضمان تحسين مستوى الخدمات العامة.

وشملت الجولة تفقد عدد من الشوارع والمناطق الحيوية داخل المدينة، حيث تابع رئيس المدينة سير العمل في القطاعات الخدمية المختلفة، واطلع على مستوى النظافة العامة والانضباط داخل الشوارع، مؤكدًا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء محمد صلاح على ضرورة العمل وفق خطة واضحة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع متابعة أداء الجهات التنفيذية المختصة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي رأس غارب، ويعكس مستوى الخدمات المقدمة داخل المدينة.

وخلال جولته، حرص رئيس المدينة على التوقف للحديث مع عدد من المواطنين الذين استوقفوه في الشارع، حيث استمع إلى آرائهم ومطالبهم المتعلقة ببعض الخدمات، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع الأهالي باعتباره أحد الأدوات المهمة للتعرف على المشكلات الفعلية والعمل على حلها.

كما وجه الجهات المعنية بسرعة دراسة الشكاوى التي تم طرحها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها في ضوء الإمكانيات المتاحة، بما يحقق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين ويعزز مستوى الرضا عن الخدمات.

وفي ختام الجولة، أكد اللواء محمد صلاح أن الجهاز التنفيذي بمدينة رأس غارب يواصل جهوده لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر، مشددًا على أن باب مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي الشكاوى والمقترحات، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدينة.