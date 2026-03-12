عصام سالم: الزمالك قدم أمام إنبي أسوأ مباراة في فترة معتمد جمال

علّق الناقد الرياضي عصام سالم على خسارة الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف، وذلك في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري، معتبرًا أن الفارس الأبيض استحق الخسارة في المباراة.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «معظم لاعبي الزمالك كانوا سيئين اليوم، والزمالك لا يستحق اليوم كلمة هاردلك على أداء الفريق في مباراة اليوم».

وأردف قائلًا: «الزمالك قدم أسوأ مباراة في فترة معتمد جمال.. الفريق لم يهدر أي فرص حقيقية على مرمى إنبي».

واعتبر سالم أن الزمالك لا يستحق التعادل وإنبي هو من يستحق الفوز، مضيفًا أن «الزمالك أهدر فرصة تعزيز الصدارة في مباراة اليوم أمام إنبي».