اقتصاد

بعد الارتفاع الأخير .. تباين في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس حالة من التباين في السوق المصرية، حيث ارتفعت أسعار بعض الأنواع في حين انخفضت أخرى، وسط اختلاف الأسعار بين المزارع والأسواق للمستهلكين حسب المناطق السكنية.

وقد جاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس كالتالي:

الفراخ البيضاء: يتراوح سعرها في المزارع بين 105 و106 جنيهات للكيلو، بينما يبلغ سعرها في السوق للمستهلك ما بين 110 و120 جنيهًا حسب المنطقة.

الفراخ الساسو: انخفض سعرها في المزارع إلى ما بين 110 و111 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعرها للمستهلك بين 120 و130 جنيهًا.

الفراخ البلدي: يتراوح سعرها في السوق للمستهلك بين 125 و140 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وبالنسبة لأسعار البانيه اليوم الخميس فقد جاءت كالتالي:

يتراوح سعر كيلو البانيه في المحلات والأسواق بين 230 و250 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

أسعار البيض اليوم الخميس

البيض الأبيض: يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع بين 118 و122 جنيهًا، بينما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق إلى ما بين 130 و140 جنيهًا حسب المنطقة.

البيض الأحمر: يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع بين 123 و124 جنيهًا، في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 135 و145 جنيهًا.

البيض البلدي: يصل سعر الكرتونة للمستهلك إلى ما بين 140 و150 جنيهًا حسب المناطق.

أسعار الدواجن اليوم سعر البانية سعر كرتونة البيض اليوم ارتفاع أسعار الدواجن

