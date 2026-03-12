قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أورمان الشرقية توزع 2200 كيلو لحوم على 1100 من الأسر الأولى بالرعاية

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين،  وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية لتقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي السياق ذاته أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن المديرية تواصل التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه أوضح محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أن الجمعية قامت أمس بتوزيع ٢٢٠٠ كيلو لحوم مجمدة على ١١٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز ههيا شملت قرى ( ههيا البلد _ السلمون _ نظرة _ أبو سليم _ الأبراهيمية _ المطاوعة ومركز ديرب نجم قرى ( أبو متنا _ عرب الأنصار ) ومركز أبو حماد "القرين" قرى ( أولاد البلد _ الحلمية _ نزلة الهزاز _ عمرك )مؤكداً أن التوزيع تم وفق قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أنة تم الإنتهاء من توزيع ١٠ آلاف كيلو من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك علي مدار إسبوع ، في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

الشرقية محافظ الشرقية المجتمع المدني الأسر الأولى بالرعاية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

