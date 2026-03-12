قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
برلمان

محمد عمران: الشعب المصري صف واحد خلف الدولة في أزمات العالم.. فيديو

حسن رضوان

أكد محمد عمران، الأمين العام لـ حزب الجبهة الوطنية، أن العالم يمر بمرحلة شديدة الاضطراب تتشابك فيها الصراعات وتتسارع خلالها الأحداث، بما يُهدّد استقرار العديد من المناطق ويترك آثارًا مباشرة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح “عمران”، خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول للحزب تحت عنوان "حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية"، أن التطورات المتلاحقة في المنطقة أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، الأمر الذي انعكس بدوره على حركة التجارة الدولية وأسهم في زيادة معدلات التضخم في عدد كبير من دول العالم، ما شكل ضغوطًا اقتصادية متزايدة على الحكومات والشعوب.

وقال إن مصر أثبتت مرة أخرى قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة وثبات، مؤكدًا أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاملت مع هذه التطورات برؤية استراتيجية ومسئولية وطنية، حيث تحركت الدبلوماسية المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة والحفاظ على الاستقرار، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والسلع الاستراتيجية.

وأضاف الأمين العام للحزب أن الأزمات الكبرى لا تختبر قوة الدول فقط، بل تكشف أيضًا عن قوة وتماسك الشعوب، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه قدرته على الصمود والتكاتف في مواجهة التحديات، والوقوف صفًا واحدًا خلف دولته وقيادته للحفاظ على استقرار الوطن.

وأكد عمران أن دور الأحزاب والقوى السياسية يزداد أهمية في مثل هذه الظروف، موضحًا أن مسئوليتها لا تقتصر على متابعة الأحداث، بل تمتد إلى دعم الدولة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على وحدة الصف الوطني.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، من أجل حماية مشروع الدولة المصرية ودعم مسيرة البناء والتنمية التي تمضي فيها مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم عمران تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، بقيادتها وشعبها، قادرة على تجاوز هذه المرحلة كما تجاوزت أزمات سابقة، مشددًا على أن حزب الجبهة الوطنية سيظل داعمًا للدولة المصرية وشريكًا فاعلًا في تعزيز الاستقرار والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير

الجامعة العربية تدين إغلاق المسجد الأقصى وتدعو لوقف الإجراءات الإسرائيلية فورًا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحب بإدانة مجلس الأمن الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية

لبنان وإيران

لبنان تستدعي ممثل السفارة الإيرانية بعد عملية حزب الله والحرس الثوري

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

