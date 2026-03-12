قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الاستثمار: الأزمات العالمية لم توقف مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.. فيديو

محمد فريد وزير الاستثمار
محمد فريد وزير الاستثمار
حسن رضوان

أكد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية يمثل الرسالة الأهم للمستثمرين في ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، مشددًا على أن الاستثمار بطبيعته يقوم على الثقة في المستقبل وليس فقط على معطيات الحاضر.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية تحت عنوان «حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية»، حيث أعرب الوزير عن تقديره للحزب على تنظيم هذا الحدث الذي جمع نخبة من القيادات السياسية والاقتصادية لمناقشة التحديات الراهنة.

وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف مؤسسات الدولة والوزارات المعنية، مؤكدًا أن الاستثمار لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تكامل الجهود الحكومية، لأن المستثمر ينظر إلى صورة متكاملة لمنظومة العمل داخل الدولة.

وأشار إلى أن مفهوم "حماية التوقعات المشروعة للمستثمر" يعد أحد أهم المبادئ التي يجب أن تقوم عليها السياسات الاقتصادية، موضحًا أن استمرار الإصلاحات وعدم التراجع عنها يمنح المستثمرين الثقة بأن بيئة الاستثمار في مصر تسير في اتجاه واضح ومستقر.

وأضاف فريد أن مصر مرت خلال السنوات الماضية بعدد كبير من الأزمات العالمية والإقليمية، بدءًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورًا بأزمة اليورو، ثم التحديات السياسية الداخلية، وصولًا إلى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك تمكنت الدولة من مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في تطوير بيئة الاستثمار.

وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين سواء قبل تأسيس الشركات أو بعد بدء نشاطها، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية، مشددًا على أن تحسين تجربة المستثمر اليومية يعد جزءًا أساسيًا من نجاح الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت إلى أن وزارة الاستثمار تعمل كذلك على دعم مجالات استثمارية جديدة، من بينها الاستثمار في القطاع الطبي والرياضي، إلى جانب تشجيع إنشاء صناديق استثمار متخصصة لدعم الأنشطة المختلفة وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات والمشروعات.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وعدم التراجع عنها، حتى في أوقات الأزمات، هو ما يمنح الأمل في المستقبل ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وزير الاستثمار الأزمات العالمية الإصلاح الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

إيران

توتر دبلوماسي.. الحكومة اللبنانية تستدعي السفير الإيراني على خلفية بيان مثير للجدل

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر عن أزمة سفينة "إيفر جيفن": مصر حصلت على تعويض مالي ضخم

الدكتور جمال شعبان

جمال شعبان: بطارية القلب تشبه حبة العدس.. وتحافظ على نبض الحياة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد