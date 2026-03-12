استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في حركة البيع والشراء اليوم الخميس 12 مارس 2026، مع توافر كميات متنوعة من الخضر والفاكهة داخل الأسواق والمحال التجارية بمختلف المراكز والقرى، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد عدد من البائعين أن المعروض من المنتجات الزراعية يشهد وفرة ملحوظة خلال هذه الأيام، خاصة مع استمرار طرح المحاصيل الشتوية وتوافرها بكميات جيدة، وهو ما ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب .

كما أشار مواطنون إلى أن أسعار العديد من الأصناف ما زالت في متناول الجميع مقارنة ببعض الفترات السابقة، مع عدم وجود زيادات مفاجئة في الأسعار.

وسجلت أسعار عدد من الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم مستويات مستقرة، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس نحو 10 جنيهات، بينما سجل البصل الأحمر 12.5 جنيه، والبصل الأبيض 8 جنيهات، فيما وصل سعر الخيار إلى 25 جنيهًا للكيلو، والكوسة 25 جنيهًا، والجزر 20 جنيهًا، كما سجل الباذنجان البلدي 15 جنيهًا، والباذنجان الأبيض " العروس" 20 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الرومي 30 جنيهًا والفلفل الشطة 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 25 جنيهًا للكيلو، واليوسفي 20 جنيهًا، والموز 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجوافة 30 جنيهًا، والفراولة 35 جنيهًا، والكنتالوب 30 جنيهًا، كما وصل سعر الليمون إلى 40 جنيهًا للكيلو، والتفاح نحو 70 جنيهًا، في حين سجل الكرنب 25 جنيهًا، والبسلة 25 جنيهًا، والكابوتشا 15 جنيهًا، والطماطم نحو 20 جنيهًا للكيلو.

ويرجع هذا الاستقرار الملحوظ في الأسعار إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بالمحافظة، خاصة مع التوسع في استصلاح الأراضي وزراعة مساحات جديدة بالمناطق الواحاتية، إلى جانب الاعتماد على أساليب الري الحديثة التي أسهمت في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

كما تلعب الحملات الرقابية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية والتموينية دورًا مهمًا في متابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وتستمر محافظة الوادي الجديد في دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، مع العمل على توفير منافذ بيع للمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الاستقرار في الأسواق بمختلف أنحاء المحافظة.