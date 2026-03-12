قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في حركة البيع والشراء اليوم الخميس 12 مارس 2026، مع توافر كميات متنوعة من الخضر والفاكهة داخل الأسواق والمحال التجارية بمختلف المراكز والقرى، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد عدد من البائعين أن المعروض من المنتجات الزراعية يشهد وفرة ملحوظة خلال هذه الأيام، خاصة مع استمرار طرح المحاصيل الشتوية وتوافرها بكميات جيدة، وهو ما ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب .

كما أشار مواطنون إلى أن أسعار العديد من الأصناف ما زالت في متناول الجميع مقارنة ببعض الفترات السابقة، مع عدم وجود زيادات مفاجئة في الأسعار.

وسجلت أسعار عدد من الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم مستويات مستقرة، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس نحو 10 جنيهات، بينما سجل البصل الأحمر 12.5 جنيه، والبصل الأبيض 8 جنيهات، فيما وصل سعر الخيار إلى 25 جنيهًا للكيلو، والكوسة 25 جنيهًا، والجزر 20 جنيهًا، كما سجل الباذنجان البلدي 15 جنيهًا، والباذنجان الأبيض " العروس" 20 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الرومي 30 جنيهًا والفلفل الشطة 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 25 جنيهًا للكيلو، واليوسفي 20 جنيهًا، والموز 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجوافة 30 جنيهًا، والفراولة 35 جنيهًا، والكنتالوب 30 جنيهًا، كما وصل سعر الليمون إلى 40 جنيهًا للكيلو، والتفاح نحو 70 جنيهًا، في حين سجل الكرنب 25 جنيهًا، والبسلة 25 جنيهًا، والكابوتشا 15 جنيهًا، والطماطم نحو 20 جنيهًا للكيلو.

ويرجع هذا الاستقرار الملحوظ في الأسعار إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بالمحافظة، خاصة مع التوسع في استصلاح الأراضي وزراعة مساحات جديدة بالمناطق الواحاتية، إلى جانب الاعتماد على أساليب الري الحديثة التي أسهمت في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

كما تلعب الحملات الرقابية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية والتموينية دورًا مهمًا في متابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وتستمر محافظة الوادي الجديد في دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، مع العمل على توفير منافذ بيع للمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الاستقرار في الأسواق بمختلف أنحاء المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

ترشيحاتنا

علي لاريجاني

الظلام سيغرق المنطقة.. إيران تحذر من انقطاع الكهرباء في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب

مطار بن جوريون

قلق متصاعد.. إسرائيل تعيد مواطنيها من الإمارات مع تصاعد المواجهة مع إيران

جنوب لبنان

ضربة استباقية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر منصة صواريخ لحزب الله

بالصور

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد