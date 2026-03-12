قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية نفيشة

الإسماعيلية انجي هيبة

أجرى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية لمقر مركز طب الأسرة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .  

وتفقد محافظ الإسماعيلية أقسام الاستقبال، خدمة العملاء، عيادات طب الأسرة، والصيدلية، مستمعًا لشرحٍ وافٍ من الدكتورة دعاء سيد أحمد مدير المركز، عن الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لمواطني قرية نفيشة.

وحرص "حسب الله" على الاستماع للمواطنين المتواجدين داخل وحدة طب أسرة نفيشة، للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمركز، حيث يقدم خدمات طب الأسرة، الأسنان والباطنة، المعمل والأشعة، والمبادرات الرئاسية المختلفة، وخدمات المشورة النفسية، موجهًا فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بسرعة إنهاء بعض أعمال الصيانة بالمركز، والوحدة المحلية لقرية نفيشة بتلبية كافة احتياجات المركز.

وجدير بالذكر، أن وحدة طب الأسرة بقرية نفيشة، مسجل بها ٢٧٨٠٧ “ملف طبي فردي”، و٧٦٩٥ “ملف طبي عائلي”، وتم ربطها على مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي، وقامت بتقديم الخدمات الطبية المختلفة لـ ١٦٦٧٤ مواطنا خلال شهر فبراير الماضي.

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

