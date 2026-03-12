محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية نفيشة

أجرى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية لمقر مركز طب الأسرة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .

وتفقد محافظ الإسماعيلية أقسام الاستقبال، خدمة العملاء، عيادات طب الأسرة، والصيدلية، مستمعًا لشرحٍ وافٍ من الدكتورة دعاء سيد أحمد مدير المركز، عن الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لمواطني قرية نفيشة.

وحرص "حسب الله" على الاستماع للمواطنين المتواجدين داخل وحدة طب أسرة نفيشة، للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمركز، حيث يقدم خدمات طب الأسرة، الأسنان والباطنة، المعمل والأشعة، والمبادرات الرئاسية المختلفة، وخدمات المشورة النفسية، موجهًا فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بسرعة إنهاء بعض أعمال الصيانة بالمركز، والوحدة المحلية لقرية نفيشة بتلبية كافة احتياجات المركز.

وجدير بالذكر، أن وحدة طب الأسرة بقرية نفيشة، مسجل بها ٢٧٨٠٧ “ملف طبي فردي”، و٧٦٩٥ “ملف طبي عائلي”، وتم ربطها على مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي، وقامت بتقديم الخدمات الطبية المختلفة لـ ١٦٦٧٤ مواطنا خلال شهر فبراير الماضي.