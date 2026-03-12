إطلاق نار في كنيس يهودي يضم مدرسة في منطقة ديترويت بولايةميشيجان الأمريكية

أفادت مصادر متعددة في جهات إنفاذ القانون الفيدرالية لشبكة CNN أن الشرطة الأمريكية تستجيب لبلاغات عن وجود مسلح يقود سيارة ويقتحم مبنى كنيس "تيمبل إسرائيل" الذي يضم مدرسة، في بلدة ويست بلومفيلد بولاية ميشيجان.

وقال الاتحاد اليهودي في ديترويت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن على علم بوقوع حادث أمني في معبد إسرائيل. وتستجيب جهات إنفاذ القانون للحادث. وتخضع مؤسساتنا اليهودية حاليًا لإجراءات إغلاق احترازية. ونطلب من أفراد المجتمع الابتعاد عن المنطقة في الوقت الراهن".

وأعلنت إدارة شرطة بلدة بلومفيلد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحادث دفع مدارس بلومفيلد هيلز إلى تفعيل "وضع الأمان".

تقع بلدة ويست بلومفيلد على بُعد حوالي 25 ميلاً شمال غرب ديترويت.