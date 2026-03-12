كأس العلمين الجديدة الرمضانية لكرة القدم الخماسية.. منافسات قوية وأجواء مميزة

تشهد مدينة العلمين الجديدة أجواءً رياضية وحماسية مميزة مع انطلاق منافسات بطولة كأس العلمين الجديدة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، واستمرار المنافسات اليومية في ليالي شهر رمضان المبارك، حيث تُقام على ضفاف شواطئ العلمين تحت واجهة الأبراج الشاطئية، في مشهد رياضي فريد يجمع بين المنافسة الكروية وروعة الطبيعة الساحلية، مما جعلها البطولة الأكثر تفاعلًا في منطقة الساحل الشمالي، خلال شهر رمضان المبارك.

وتقام البطولة بمشاركة 24 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث تشهد المباريات منافسات قوية بين الفرق المشاركة القادمة من مختلف مناطق مدينة العلمين الجديدة والشركات العاملة بها، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وتشهد البطولة إقبال كبير على المشاركة والتفاعل الجماهيري المميز الذي تشهده مباريات البطوله يوميًا.

وتحظى البطولة بتنسيق كامل مع الجهات التنفيذية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم توفير كافة سبل التنظيم والتأمين، إلى جانب التنسيق مع مستشفى العلمين النموذجي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد طاقم طبي وسيارة إسعاف متنقلة لمتابعة المباريات وضمان سلامة اللاعبين والمشاركين.

كما رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى، في إطار دعم وتشجيع الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب الكروية، بما يعزز من روح المنافسة بين الفرق المشاركة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل ختام بطولة كأس العلمين الجديدة الرمضانية يوم الأحد المقبل بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٥ وسط أجواء احتفالية مميزة، تتضمن العديد من المفاجآت للحضور والفرق المشاركة، إلى جانب تكريم الفائزين وتسليم الجوائز، في ختام بطولة نجحت في جذب اهتمام واسع وإضفاء أجواء رياضية وترفيهية خاصة على ليالي رمضان بمدينة العلمين الجديدة.