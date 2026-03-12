قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كأس العلمين الجديدة الرمضانية لكرة القدم الخماسية.. منافسات قوية وأجواء مميزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تشهد مدينة العلمين الجديدة أجواءً رياضية وحماسية مميزة مع انطلاق منافسات بطولة كأس العلمين الجديدة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، واستمرار المنافسات اليومية في ليالي شهر رمضان المبارك، حيث تُقام على ضفاف شواطئ العلمين تحت واجهة الأبراج الشاطئية، في مشهد رياضي فريد يجمع بين المنافسة الكروية وروعة الطبيعة الساحلية، مما جعلها البطولة الأكثر تفاعلًا في منطقة الساحل الشمالي، خلال شهر رمضان المبارك.

وتقام البطولة بمشاركة 24 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث تشهد المباريات منافسات قوية بين الفرق المشاركة القادمة من مختلف مناطق مدينة العلمين الجديدة والشركات العاملة بها، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وتشهد البطولة إقبال كبير على المشاركة والتفاعل الجماهيري المميز الذي تشهده مباريات البطوله يوميًا.

وتحظى البطولة بتنسيق كامل مع الجهات التنفيذية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم توفير كافة سبل التنظيم والتأمين، إلى جانب التنسيق مع مستشفى العلمين النموذجي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد طاقم طبي وسيارة إسعاف متنقلة لمتابعة المباريات وضمان سلامة اللاعبين والمشاركين.

كما رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى، في إطار دعم وتشجيع الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب الكروية، بما يعزز من روح المنافسة بين الفرق المشاركة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل ختام بطولة كأس العلمين الجديدة الرمضانية يوم الأحد المقبل بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٥ وسط أجواء احتفالية مميزة، تتضمن العديد من المفاجآت للحضور والفرق المشاركة، إلى جانب تكريم الفائزين وتسليم الجوائز، في ختام بطولة نجحت في جذب اهتمام واسع وإضفاء أجواء رياضية وترفيهية خاصة على ليالي رمضان بمدينة العلمين الجديدة.

العلمين الجديدة بطولة كأس العلمين الجديدة حزب مستقبل وطن الساحل الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

ترشيحاتنا

مودرن سبورت

مواعيد مباريات مودرن سبورت في المرحلة النهائية للدوري

بيراميدز

مباريات بيراميدز في الدور الثاني من الدوري المصري 2025-2026

الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد