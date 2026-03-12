وزير الصناعة : إطلاق نموذج "القرية المنتجة" بمبادرة حياة كريمة

قال خالد هاشم وزير الصناعة، إن الحكومة تعتزم إطلاق نموذج «القرية المنتجة» بالتعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والتخطيط والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار استكمال جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القرى المصرية.





وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المبادرة تستهدف إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل محلية وتقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى القاهرة والمدن الكبرى.





وأوضح أن المشروع سيركز في مرحلته الأولى على الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج، مع مراعاة البعد الاجتماعي والميزة النسبية لكل قرية، بما يضمن استغلال الموارد المحلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الريفي.





وأشار هاشم إلى أن اتحاد الصناعات سيتعاون مع الحكومة لإدماج هذه المشروعات في سلاسل الإنتاج الصناعية، بما يعزز فرص تسويق المنتجات وربطها بالمصانع والأسواق.





وكشف الوزير أن التنفيذ سيبدأ في قريتين ضمن مبادرة حياة كريمة كنموذج تجريبي لتطبيق فكرة «القرية المنتجة»، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا للتوسع فيها لاحقًا.





وأكد أن المشروع يستهدف تحقيق تكامل صناعي وزراعي داخل القرى المصرية، بما يدعم التنمية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة لسكان الريف.