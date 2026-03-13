قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر
حدث في 23 من رمضان .. هدم صنم اللات وانهيار الإمبراطورية الفارسية الساسانية
وزير الخارجية: أمن دول الخليج لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
مصادر عسكرية إسرائيلية: لم يكن هدفنا تغيير النظام في إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي
سعر الدولار يستقر اليوم 13-3-2026.. تعرف على الأسباب
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
وليد الفراج يكشف كواليس ودية مصر والسعودية.. القاهرة تدخل سباق الاستضافة
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
مرأة ومنوعات

أطعمة ينصح بتناولها في الأيام الأخيرة من رمضان

ريهام قدري

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يحتاج الجسم إلى أطعمة تساعده على استعادة نشاطه وتجنب المشكلات الهضمية قبل عيد الفطر، خاصة بعد ساعات الصيام الطويلة.

وينصح خبراء التغذية بالتركيز على أطعمة خفيفة ومتوازنة تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية.


الزبادي
يعد الزبادي من أفضل الأطعمة في الأيام الأخيرة من رمضان، لأنه يساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي.


الخضروات الطازجة
تناول السلطات والخضروات مثل الخيار والطماطم والخس يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، كما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل.


الفواكه
الفواكه مثل التفاح والبرتقال والموز تمنح الجسم طاقة طبيعية، إضافة إلى احتوائها على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم.


البروتينات الخفيفة
يفضل تناول البروتينات الخفيفة مثل الدجاج المشوي أو السمك، لأنها سهلة الهضم وتمنح الجسم الشعور بالشبع لفترة أطول.


الشوربة
الشوربة الدافئة مثل شوربة الخضار تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل التي يفقدها خلال ساعات الصيام.


المكسرات باعتدال
تحتوي المكسرات على دهون صحية ومعادن مهمة، لكنها غنية بالسعرات الحرارية لذلك ينصح بتناولها بكميات معتدلة.

نصائح غذائية نصائح غذائية قبل العيد عيد الفطر

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

