أطعمة ينصح بتناولها في الأيام الأخيرة من رمضان

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يحتاج الجسم إلى أطعمة تساعده على استعادة نشاطه وتجنب المشكلات الهضمية قبل عيد الفطر، خاصة بعد ساعات الصيام الطويلة.

وينصح خبراء التغذية بالتركيز على أطعمة خفيفة ومتوازنة تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية.



الزبادي

يعد الزبادي من أفضل الأطعمة في الأيام الأخيرة من رمضان، لأنه يساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي.



الخضروات الطازجة

تناول السلطات والخضروات مثل الخيار والطماطم والخس يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، كما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل.



الفواكه

الفواكه مثل التفاح والبرتقال والموز تمنح الجسم طاقة طبيعية، إضافة إلى احتوائها على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم.



البروتينات الخفيفة

يفضل تناول البروتينات الخفيفة مثل الدجاج المشوي أو السمك، لأنها سهلة الهضم وتمنح الجسم الشعور بالشبع لفترة أطول.



الشوربة

الشوربة الدافئة مثل شوربة الخضار تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل التي يفقدها خلال ساعات الصيام.



المكسرات باعتدال

تحتوي المكسرات على دهون صحية ومعادن مهمة، لكنها غنية بالسعرات الحرارية لذلك ينصح بتناولها بكميات معتدلة.