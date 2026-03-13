قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
طن حشيش وشابو.. الداخلية تداهم أوكار مروجى المخدرات بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كنز لا يعوض.. لماذا تعد العشر الأواخر أفضل أيام رمضان؟

رمضان
رمضان
البهى عمرو

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، أن العشر الأواخر من شهر رمضان تعد أعظم أيام الشهر الفضيل، لما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة، وعلى رأسها ليلة القدر التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها خير من ألف شهر، موضحًا أن هذه الأيام تمثل فرصة كبيرة لكل مسلم لتعويض ما فاته من الطاعات خلال الشهر.

وأضاف عبد العزيز النجار، خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلمين ينتظرون هذه الأيام من عام إلى آخر لما تحمله من فضل عظيم، مشيرًا إلى أن ليلة القدر هي ليلة العمر التي يتضاعف فيها الأجر بشكل كبير، وهو ما يجعل الاجتهاد في العبادة خلالها أمرًا بالغ الأهمية.

وأوضح النجار أن أفضل ما يمكن أن يوصي به المسلمين في هذه الأيام المباركة هو الاجتهاد فيما تبقى من شهر رمضان، مؤكدًا أن العبرة دائمًا بالخواتيم، وأن ما تبقى من الشهر قد يكون أعظم من الأيام التي مضت، لذلك ينبغي على كل مسلم أن يزيد من الطاعات والعبادات خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على تحري ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، إلا أن الاختلاف في عدد أيام الشهر ما بين 29 أو 30 يومًا قد يجعل تحديد الليالي الوترية مختلفًا من عام لآخر، وهو ما يؤكد ضرورة الاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر كاملة، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتكف هذه الأيام كلها طلبًا لليلة القدر.

ولفت إلى أن العبادة في ليلة القدر لا تقتصر على الصلاة فقط، بل تشمل العديد من الأعمال الصالحة، مثل الصدقة، ومساعدة المحتاجين، وإدخال السرور على الآخرين، وزيارة المرضى، وتخفيف معاناة الناس، مؤكدًا أن هذه الأعمال قد تكون سببًا في إدراك فضل هذه الليلة المباركة.

وأوضح أن من أعظم العبادات التي قد يغفل عنها البعض خلال العشر الأواخر هي الصدقة، مشيرًا إلى أن مساعدة الفقراء والمحتاجين وإدخال الفرحة إلى قلوبهم من الأعمال التي تعظم أجرها في هذه الأيام المباركة، خاصة إذا كانت النية خالصة لوجه الله تعالى.

وأكد النجار أن المسلم ينبغي أن يحرص على إخلاص النية في جميع أعماله، موضحًا أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يجتهد في فعل الخير بحسب ما يراه ويطمئن إليه قلبه، مشيرًا إلى أن بعض الناس قد يكون لديهم ما يكفيهم ظاهريًا لكنهم في الحقيقة بحاجة إلى المساعدة.

كما أوضح أن فضل ليلة القدر عظيم للغاية، إذ إن العبادة فيها تعادل عبادة أكثر من 83 عامًا، وهي مدة ألف شهر تقريبًا، بل إن فضلها قد يزيد عن ذلك لأن الله تعالى قال إنها خير من ألف شهر، ما يعني أن الأجر فيها مضاعف بصورة كبيرة لمن يوفق لقيامها والعمل الصالح خلالها.                   

الشيخ عبد العزيز النجار الأزهر الأزهر الشريف رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

فرص عظيمة للمغفرة.. خطيب المسجد الحرام يوصي بحسن ختام الطاعات في رمضان

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان.. اغتنم هذه الساعات المباركات

دعاء آخر جمعة في رمضان

دعاء آخر جمعة من رمضان .. ردده يقضي الحوائج ويفك الكروب ويمحو الذنوب

بالصور

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد