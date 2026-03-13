قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة تفتيشية على المطاعم بالقصير وتحرير 14 محضر مخالفة

ابراهيم جادالله

 نفذت الوحدة المحلية لمدينة القصير حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم ومنافذ بيع الأغذية تنفيذا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك لضمان جودة السلع الغذائية المتداولة والحفاظ على سلامة المواطنين.

جاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، حيث شاركت فيها الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ومنها إدارة التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، بهدف متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر مخالفة متنوعة، شملت 4 محاضر لعدم إعلان الأسعار، ومحضرين لعدم وجود رخصة نشاط، و3 محاضر لعدم وجود رخصة إشغال، بالإضافة إلى 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وأكد رئيس مدينة القصير استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في مختلف مناطق المدينة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر

