نشاط ملحوظ لوزارة التموين خلال الأسبوع الماضي.. تفاصيل

شهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق وصرف منحة فخامة الرئيس على بطاقات التموين، واستعدادات الوزارة في ظل التوترات الاقليمية، إضافة الى متابعة تنفيذ خطط تطوير الشركات والجهات التابعة.

جولة رئيس الوزراء بالسويس

بمشاركة الدكتور شريف فاروق، الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد صومعة عتاقة بالسويس للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتعد الصومعة إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع القومي للصوامع يعتبر أحد أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب في مصر، والذي تنفذه الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، وتتولى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إدارة وتشغيل هذه الصوامع الحديثة وفق أحدث نظم الإدارة والتشغيل، بما يسهم في الحفاظ على جودة الحبوب وضمان كفاءة تداولها داخل منظومة الإمداد.

احتفالية إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التابعة للنادي الأهلي

شهد الدكتور شريف فاروق احتفالية الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية والذي أقيم بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والكابتن حسن شحاتة، والسادة أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ومجلس إدارة النادي الأهلي، ولفيف من الشخصيات العامة.

واشاد الدكتور شريف فاروق بالإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، مؤكدا أن النادي الأهلي أحد أكبر الأندية الرياضية المصرية والعربية والافريقية، ونجح في تمثيل مصر في المحافل العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

اجتماع دولة رئيس الوزراء

بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة شارك الدكتور شريف فاروق في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، وتقييم التأثيرات في سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن انعكاساتها على الأسواق الدولية.

وحضر الاجتماع كلٌ من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اجتماع مجلس المحافظين

بحضور الدكتور شريف فاروق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بالعاصمة الجديدة، وذلك بحُضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وكل من اللواء دكتور/ محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء دكتور/ خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيدة/ حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتور/ حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد دولة رئيس الوزراء ان هناك تكليفات مُحددة بضرورة مُواصلة جهود المُتابعة المستمرة للأسواق، للاطمئنان على توافر السلع بصورة دائمة، وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها.

ثبات أسعار الخبز المدعم والسلع التموينية.

في ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مؤكدًا استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، حيث تتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار.

وأكد الوزير كذلك على استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.

اجتماعين للجنة إدارة الأزمات المركزية

شارك الدكتور شريف فاروق في اجتماعين للجنة إدارة الأزمات المركزية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة ، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري؛ لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، واستعرض الاجتماع السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية مواصلة متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي مستجدات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية

مؤتمر صحفي دولة رئيس الوزراء

بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده دولة رئيس الوزراء ، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وذلك بهدف إيضاح الحقائق حول حزمة الإجراءات الاستثنائية "المؤقتة" التي اتخذتها الحكومة بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التداعيات المترتبة على التطورات ذات الصلة بالتصعيد العسكري في المنطقة

وخلال المؤتمر نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها مؤخراً، والتي تضمنت إتاحة مبلغ 400 جنيه يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً، سواء من المستفيدين من منظومة السلع التموينية أو برنامج «تكافل وكرامة»؛ موضحاً أن هذا الدعم كان مقرراً خلال شهري رمضان وعيد الفطر المبارك، إلا أنه تم التوافق على مد صرف هذا المبلغ لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى المبارك لهذه الأسر.

سحور موقع تحيا مصر

شهد وزير التموين الدكتور شريف فاروق حضور السحور السنوي الذي نظمه موقع تحيا مصر، وسط حضور واسع من الشخصيات العامة ونجوم السياسة والرياضة والفن، في أجواء رمضانية مميزة عكست روح التواصل والتقارب بين مختلف المجالات.



إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية

استمرارًا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن اجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية حتى الآن، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تعكس حجم الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث شملت 74 ألف بطانية، و53 ألف مرتبة، و24 ألف خيمة تستوعب نحو 385 ألف فرد، و6 آلاف مشمع بلاستيك لمواجهة الأمطار، و19 ألف حصيرة بلاستيك، بالإضافة إلى أدوات نظافة عامة وشخصية استفادت منها نحو 45 ألف أسرة، وقد تم نقل هذه المساعدات عبر 5 طائرات و277 شاحنة بإجمالي يقترب من 1900 طن من المساعدات الإنسانية.

اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة شارك الدكتور شريف فاروق في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في المنتدى الثقافي الأول (حالة نقاش ) لحزب الجبهة الوطنية، لمناقشة الرؤية الاستراتيجية التي تبناها الحزب بشأن التداعيات والظروف الحالية.

تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

وأكد الوزير أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.

كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرام بحد أقصى1 جنيه.

اجتماع شركة "فييرم مصر"

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرات الدولة في مجال الأمن الغذائي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة "فييرم مصر" لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب في مصر، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية بالشراكة بين شركة سامكريت المصرية وشركة "فييرم" البولندية ناقل التكنولوجيا.