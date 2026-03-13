صحة دمياط تشارك في فعاليات اليوم العالمي للكلى

نظّم فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى السرو المركزي بمحافظة دمياط ، حملة توعوية لمرضى العيادات الخارجية، للتوعية بالعلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية والسيطرة على ضغط الدم لتجنب المضاعفات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي المزمن.

جاءت الحملة تحت إشراف

الدكتور احمد عتابي ، مدير مستشفى السرو المركزي

والدكتورة مروة الصائغ ، مدير إدارة الصيدلة، وقامت بتنفيذ الحملة، الدكتورة إيمان شريف الصيدلة الإكلينيكية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مستشفى السرو المركزي على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز سبل الوقاية من الأمراض المزمنة.