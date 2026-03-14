الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

52.5 جنيه.. أعلى سعر دولار في البنوك اليوم

محمد يحيي

شهد أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم  السبت الموافق 14-3-2026 في يومه الثاني على التوالي.

أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  52.5 جنيه لشراء و52.6 جنيه للبيع  في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول.

يستمر ثبات سعر الدولار على مستوى السوق الرسمية خلال تعاملات اليوم

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الدولار بمعدلات غير مسبوقة ليصل قبل انتهاء عمله يوم الخميس الماضي بمقدار 38 قرشًا على الأقل.

يرجع متعاملون أسباب استقرار سعر الدولار في يومه الثانى على التوالي لتعطل العمل في البنوك المصرية منذ يوم الخميس الماضي.

بلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.38 جنيه في آخر تداولات رسمية له في السوق الرسمية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع .

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.9 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنكي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي والتنمية الصناعية.

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنك سايب.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة".

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، ابوظبي الأول، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيه للشراء و52.5 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، نكست".

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو  52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع  في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  52.49 جنيه للشراء و52.59 جنيه للبيع في ميد بنك.

