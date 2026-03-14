أسهم السعودية تتحدى اضطرابات الخليج وترتفع بدعم المشترين المحليين

مع اندلاع الحرب مع إيران، بدا أن أسواق الأسهم في الخليج ستتجه حتماً إلى التراجع بمجرد استئناف التداول. لكن الأسهم السعودية خالفت تلك التوقعات وارتفعت رغم الصراع، بدعم المستثمرين المحليين.

وسجّل مؤشر السوق الرئيسية في الرياض "تداول" ارتفاعاً بنحو 1.7% مقارنة بمستواه قبل اندلاع الحرب قبل أسبوعين.

وعلى النقيض، تراجع مؤشر "سوق دبي المالي" بنحو 17%، في ظل استهداف صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية أهدافاً في أنحاء المنطقة، إلى جانب شبه توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وبذلك تحولت السوق السعودية من بين الأضعف أداءً في المنطقة قبل اندلاع الحرب إلى واحدة من الأفضل أداءً بعدها، مع اتجاه المستثمرين المحليين إلى دعم الأسهم المحلية بدلاً من توجيه أموالهم إلى الخارج.

كما تلقى مؤشر "تداول" دعماً من مكاسب سهم "أرامكو السعودية"، التي تشكّل نحو 16% من المؤشر القياسي. وارتفع سهم الشركة بنسبة 7.6% خلال مارس.