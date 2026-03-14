عمرو السيسي: بحب المطبخ جدا رغم إني "مش أكيل"

قال عمرو السيسي لاعب خط وسط نادي سموحة الحالي والزمالك السابق، إن شهر رمضان هو أفضل شهور السنة، وأنه شهر يمتلىء بالخير على الجميع بما فيه من أجواء روحانية كبيرة وطقوس يومية جميلة.

وتابع "السيسي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رغم إن شهر رمضان مرتبط في مصر بالعزومات والأكل، ورغم إني بحب البط والفراخ والأرز والمكرونة وغيرها من الأكلات، إلا إني مش أكيل.

وأضاف: بحب أدخل المطبخ واعمل أكلات معينة بنفسي، زي المكرونة والكبد والقوانص والبانيه، طبعًا مش شاطر أوي في المطبخ زي أي ست بيت، لكن بمشي أموري لإني لسه متجوزتش.

وواصل: بعد الزواج هدخل المطبخ عادي وسأساعد زوجتي، لإني بحب أبصم على كل حاجة، المكرونة البشاميل هي الأكلة المفضلة في رمضان، ومبحبش الحلويات بشكل عام، لكني بحب أكل القطايف وبلح الشام في الشهر الفضيل.

وأنهى حديثه: الدورات الرمضانية هي رمضان، لكني مشغول حاليًا بالنادي والتواجد في الإسكندرية وبالتالي أصبحت اعتذر لأصدقائي عن التواجد واللعب، بحب ألعب كورة في حالة وجودي بإجازة، خلاف ذلك الأمور صعبة، بقالي كتير ملعبتش خماسي وبستغل الإجازة في الابتعاد عن كرة القدم حاليًا.