فين شركة الكورة.. فتحي سند ينتقد أسلوب إدارة الأهلي الحالي

كشف الناقد الرياضي فتحي سند أن النادي الأهلي يعتزم تعيين مدير رياضي أجنبي وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات، بهدف تصحيح مسار الفريق بعد الأخطاء السابقة.

وتساءل سند فى تصريحات تلفزيونية، وقال: " طيب فين 'شركة الكورة'؟ في عرف صناعة كرة القدم الشركات هي اللي بتدير وبتاخد 'الشيلة' كلها على بعضها مش بس الجوانب التسويقية.. والقرارات دي بتأكد إن المسيرة بدأت غلط وآوان تصحيحها جه دلوقتي".

وسادت حالة من الغضب داخل جدران القلعة الحمراء، عقب الخسارة بهدفين لهدف أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري.

واتخذ الخطيب 3 قرارات عاجلة عقب الخسارة، حيث قرر خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.