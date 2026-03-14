رفع 51 حالة إشغال و 160 طن مخلفات بمنطقة الناصرية وطريق السماد بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات العشوائية الواقعة على مسار تغطية مصرف السيل بطريق السماد ، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات .

ويأتى ذلك فى تحرك عاجل لتنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والتى صدرت خلال جولته الميدانية بمنطقة الناصرية وطريق السماد أمس .

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 51 حالة إشغال متنوعة كانت تعوق الحركة وتشوه المظهر الحضارى للمنطقة ، وذلك تحت إشراف محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، وبمشاركة شريف فكرى رئيس حى شرق ، والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وفى السياق ذاته، نفذت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية أعمالاً موسعة لرفع القمامة والتراكمات حيث تم رفع نحو 160 طن من القمامة والمخلفات وتراكمات المبانى ، وذلك بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة والمشرف على مشروع النظافة .

وأكد محافظ أسوان على ضرورة التعامل بكل حزم مع أى إشغالات عشوائية يتم تنفيذها بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، مع إستمرار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة ، وتوفير بيئة نظيفة وصحية تمثل متنفس حيوى للمواطنين ، مشددا على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين حتى لو فى حالة المخالفة للقانون