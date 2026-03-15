هل قضم الأظافر في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصري سؤالا يقول صاحبه: هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:

إن قضم الأظافر لا يبطل الصيام، ما دام لم يَدْخُل جوفَ الإنسانِ منها شيءٌ.

مفطرات الصيام

ومن خلال فتوى لـ دار الإفتاء المصرية، نرصد أهم 23 فتوى تتعلق بالصوم حول ما يفطر وما لا يفطر احذر مما يلي في شهر رمضان .

ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي:

1- تطهير اليدين بالكحول

2- الأكل والشرب ناسيًا

3- التبرد بالماء

4- الغسيل الكلوي

5- القيء عن غير عمد

6- وضع مرطب الشفاه

7- نقل الدم

8- بلع الريق

9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب

10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف

11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه

12- العطور والروائح

13- المراهم والكريمات

14- الحقن (عضل أو وريد)

15- قطرة العين

16- مرطبات البشرة

ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:

1) بخاخة الربو

2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم

3) التدخين

4) دم الحيض والنفاس

5) القيء عمدًا فى نهار رمضان

6) الجماع فى نهار رمضان

و نشرت دار الإفتاء، عن ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان:

وإلى نص الفتاوى:

1》 قراءة القرآن للمرأة كاشفة الرأس: جائزة.

2》 قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.

3》 إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.

4》 قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.

5》 الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.

6》 الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية.

7》الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.

8》 أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.

9》انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.

10》 من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.

11》 الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.

12》 الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية أذان الفجر.

13》 مس المصحف للحائض: لا يجوز.

14》 الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.

15》التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.