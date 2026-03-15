لو جسمك محتاج حديد.. احرص على تناول هذه الأطعمة

يحتوي الطعام على نوعين من الحديد: حديد الهيم وحديد غير الهيم.

يوجد حديد الهيم في اللحوم والأسماك والدواجن، وهو الشكل الذي يمتصه الجسم بسهولة أكبر، حيث تصل نسبة امتصاصه إلى 30% من إجمالي حديد الهيم الذي نتناوله، وبشكل عام، يُساهم تناول اللحوم في رفع مستويات الحديد في الجسم بشكل أكبر بكثير من تناول حديد غير الهيم.

يوجد الحديد غير الهيمي في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات، ورغم أن الأطعمة الغنية بهذا النوع من الحديد تُعدّ جزءًا مهمًا من نظام غذائي متوازن، إلا أن امتصاص الحديد الموجود فيها لا يكون كاملاً، إذ يمتص الجسم ما بين 2 و10 بالمئة فقط من الحديد غير الهيمي الذي يتناوله.

عند تناول الحديد الهيمي مع أطعمة غنية بالحديد غير الهيمي، يمتص الجسم الحديد بشكل كامل، كما أن الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الطماطم والحمضيات والفلفل الأحمر والأصفر والبرتقالي، تُساعد على امتصاص الحديد غير الهيمي

خضروات تحتوي على الحديد

البطاطا الحلوة

البازلاء

بروكلي

الفاصوليا الخضراء

أوراق الشمندر

أوراق الهندباء

الكرنب

سلق

سبانخ

الفاصوليا (الحمراء، أو الحمص، أو البيضاء، المعلبة)

معجون الطماطم

بازلاء مجففة

الفاصوليا المجففة

العدس