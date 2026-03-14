يعد الكشك من الأكلات التراثية الشهية في مصر ويمكن كسر روتين السفرة التقليدية في رمضان به حيث أن مذاقه شهي.

نعرض لكم طريقة عمل الكشك بالدجاج وذلك من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري .

مقادير الكشك:

5 كوب زبادى

5 معلقة كبيرة دقيق أبيض

عصره ليمون

ملح

فلفل اسود

للتخفيف

شوربة دجاج

2 صدر دجاج مسلوق مكعبات

للوجه

بصل ورد محمر

عين جمل

طريقة عمل الكشك بالدجاج

في بولة اخلطي زبادي ودقيق وعصير ليمون وملح وفلفل أسود و تقلب المكونات جيداً.

اضيفي شوربة للتخفيف و قلبي جيدا ثم ضعي مكعبات دقيق مسلوقة و قلبي المكونات حتى تتماسك.

ضعي الكشك في طبق التقديم وزيني الوجه ببصل ورد محمر و عين جمل وقدميه ساخنا.