أزهري: طلاق السنة بثلاثة شروط كفيل بخفض نسب الانفصال بالمجتمع

أكد الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه في حالة تطبيق ما جاء في البخاري ستنخفض حالات الطلاق التي نشهدها في السنوات الأخيرة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه جاء في البخاري أن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته في طهرٍ لم يجامعها فيه، وتُترك حتى تنقضي عدتها، ويكون ذلك بحضور اثنين من الشهود.

ولفت إلى أنه في حالة تطبيق الشروط الثلاثة التي جاءت في السنة، ستنخفض نسب الطلاق، مشيرًا إلى أن في البخاري بعض الأمور غير الصحيحة في الزواج، منها أن البنت يجوز أن تتزوج قبل البلوغ.

وكشف أن البخاري يقول إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج من السيدة عائشة وهي لم تبلغ، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابن مطعم، وكانت بالغة، وأنه من غير الصحيح أن يتزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيدة قبل البلوغ.