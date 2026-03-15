قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عرض الحلقة التاسعة.. الإبهار البصري في «ألف ليلة وليلة» بالذكاء الاصطناعي يلفت انتباه الجمهور|شاهد
تحوّل مفاجئ في الحلقة 25.. أحمد رمزي يبدأ حياة جديدة في «فخر الدلتا»
الأهلي بالزي البديل أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا .. شاهد
الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمُغادرة سلطنة عمان وسط تهديدات إيرانية بتوسيع الحرب
أرسنال يقترب من لقب الدوري الإنجليزي بعد 22 عامًا من الغياب.. ناقد رياضي يوضح
دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. ردّد 3 كلمات ُيسخّر الله لك الأرض ومن عليها
خلافات حول الجيرة| مصرع شخص بطلق ناري وإصابة آخرين بالإسماعيلية .. والأمن يضبط المتهمين
"الاستثمار": عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية يتجاوز الـ 52 شركة حتى مارس الجاري
اعتراض مسيّرات في السعودية.. وحرائق وسط إسرائيل بعد سقوط شظايا صواريخ إيرانية
رضا عبدالعال: الزمالك واجه بطل الكونغو في ظروف صعبة
ترامب يُثير الجدل: قد نضرب منشآت النفط الإيرانية في جزيرة خارك «لمجرد التسلية»
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود العيان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 15-3-2026.. المكيف والنوم والعادى

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 15-3-2026، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

ترشيحاتنا

بالصور

بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏

تانك 300
تانك 300
تانك 300

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد