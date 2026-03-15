مفاوضات لتنظيم مباراة ودية بين مصر والأردن استعدادًا لكأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أردنية عن وجود اتصالات ومفاوضات جارية لتنظيم مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر والأردن، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية أن هناك خيارين مطروحين لإقامة اللقاء الودي بين المنتخبين، في حال توصل الاتحادان المصري والأردني لكرة القدم إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

يتمثل الخيار الأول في مشاركة منتخب مصر في الدورة الدولية التي ينظمها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الجاري، وذلك في حال اعتذار منتخب إيران عن المشاركة، ليحل المنتخب المصري بديلًا له في البطولة.

وفي حال حدوث ذلك، سينضم منتخب مصر إلى جانب منتخبات الأردن ونيجيريا وكوستاريكا المشاركة في الدورة، على أن يُحسم هذا الأمر سريعًا إذا ما تم توجيه الدعوة الرسمية للمنتخب المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما الخيار الثاني فيتعلق بإقامة المباراة خلال شهر يونيو المقبل، في حال مشاركة إيران في الدورة أو تعذر حسم مشاركة منتخب مصر في الوقت المناسب.

وفي هذه الحالة تستمر المفاوضات بين الاتحادين لترتيب المواجهة قبل انطلاق المونديال.

ومن المرجح أن تُقام المباراة حينها كتحضير أخير للمنتخبين قبل البطولة العالمية، وقد تأتي في صورة مباراة تدريبية مغلقة ضمن معسكر منتخب الأردن في مدينة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحادين المصري والأردني يبديان اهتمامًا كبيرًا بإقامة هذا اللقاء، إذ يرى المنتخب الأردني أنه يمثل فرصة مناسبة لمواجهة منتخب أفريقي يتقارب أسلوبه إلى حد ما مع منتخب الجزائر، أحد منافسيه في المجموعة العاشرة بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين والنمسا.

في المقابل، ينظر منتخب مصر إلى المباراة باعتبارها اختبارًا مفيدًا قبل المونديال، خاصة أن أسلوب لعب المنتخب الأردني قد يشبه إلى حد كبير طريقة لعب منتخب إيران، المنافس في المجموعة السابعة التي تضم أيضًا بلجيكا ونيوزيلندا.