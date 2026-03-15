قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي زين الدين تزور معسكر منتخب سلة الكراسي المتحركة لدعم اللاعبين قبل تصفيات إفريقيا
هجوم سيبراني إيراني على جهاز الموساد ومعهد الأمن القومي الإسرائيلي
ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد 15 مارس
برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية
الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات
أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها
وسط حزن شديد.. أهالي قرية القشيش يشيعون جنازة جثامين 3 أطفال في حريق منزلهم
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا محادثات مباشرة مع لبنان قريبا
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أنها النواة الأساسية لتماسك المجتمع
بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر وتكرم الفائزين بـ دولة التلاوة والعالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية
تأجيل محتمل للفيناليسيما في قطر.. واقتراح موعد جديد لإنقاذ القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاوضات لتنظيم مباراة ودية بين مصر والأردن استعدادًا لكأس العالم 2026

إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية أردنية عن وجود اتصالات ومفاوضات جارية لتنظيم مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر والأردن، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية أن هناك خيارين مطروحين لإقامة اللقاء الودي بين المنتخبين، في حال توصل الاتحادان المصري والأردني لكرة القدم إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

يتمثل الخيار الأول في مشاركة منتخب مصر في الدورة الدولية التي ينظمها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الجاري، وذلك في حال اعتذار منتخب إيران عن المشاركة، ليحل المنتخب المصري بديلًا له في البطولة.

وفي حال حدوث ذلك، سينضم منتخب مصر إلى جانب منتخبات الأردن ونيجيريا وكوستاريكا المشاركة في الدورة، على أن يُحسم هذا الأمر سريعًا إذا ما تم توجيه الدعوة الرسمية للمنتخب المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما الخيار الثاني فيتعلق بإقامة المباراة خلال شهر يونيو المقبل، في حال مشاركة إيران في الدورة أو تعذر حسم مشاركة منتخب مصر في الوقت المناسب.

وفي هذه الحالة تستمر المفاوضات بين الاتحادين لترتيب المواجهة قبل انطلاق المونديال.

ومن المرجح أن تُقام المباراة حينها كتحضير أخير للمنتخبين قبل البطولة العالمية، وقد تأتي في صورة مباراة تدريبية مغلقة ضمن معسكر منتخب الأردن في مدينة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحادين المصري والأردني يبديان اهتمامًا كبيرًا بإقامة هذا اللقاء، إذ يرى المنتخب الأردني أنه يمثل فرصة مناسبة لمواجهة منتخب أفريقي يتقارب أسلوبه إلى حد ما مع منتخب الجزائر، أحد منافسيه في المجموعة العاشرة بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين والنمسا.

في المقابل، ينظر منتخب مصر إلى المباراة باعتبارها اختبارًا مفيدًا قبل المونديال، خاصة أن أسلوب لعب المنتخب الأردني قد يشبه إلى حد كبير طريقة لعب منتخب إيران، المنافس في المجموعة السابعة التي تضم أيضًا بلجيكا ونيوزيلندا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

ترشيحاتنا

تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر.. بيت الزكاة والصدقات يقدم ٨ آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر في ليلة ٢٧ من رمضان

بيت الصدقات يقدم 8 آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية تحذر من إعلانات وظائف وهمية تنتحل اسمها على مواقع التواصل

حدث فى 25 رمضان.. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت ومولد الزعيم محمد فريد

حدث في 25 رمضان.. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت ومولد الزعيم محمد فريد

بالصور

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد