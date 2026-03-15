تشكيل مانشستر يونايتد وأستون فيلا قبل موقعة الدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لإعدام شخص أنهى حياة طفل حاول منعه من إلقاء كلب من النافذة ببور سعيد
أخبار السيارات| أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها.. ميزة ركن السيارات من XPeng Motors الصينية
الخارجية البحرينية تؤكد استمرار الجهود المكثفة لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في الخارج
مدبولي: مررنا معًا بالعديد من الأزمات واستطعنا بفضل الله أن نتخطى كل التحديات
وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة عن عمر 72 عامًا
مصدر بالزمالك: بنسبة 90% سيتم حل أزمة القيد
موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل يظهر أساسيا لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند
صراع صامت بين فانس وروبيو.. انقسام في البيت الأبيض بشأن حرب إيران
مدبولي: الظروف الاستثنائية لن توقف عجلة الإنتاج الوطني وتأمين كل مستلزمات الإنتاج
أحمد حسن: توروب يمنح بن رمضان فرصة الظهور أمام الترجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم السعودية تتراجع بضغط قطاع الطاقة وتصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026، متأثرة بضغوط على قطاع الطاقة، لتفقد جزءًا من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت الأكبر خلال نحو 6 أسابيع بدعم من ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10854 نقطة، مع تراجع قطاعات رئيسية مثل البنوك والمواد الأساسية، في حين سجلت أسهم المرافق العامة والاتصالات ارتفاعًا.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم أرامكو وأكوا باور، بينما تراجعت أسهم سابك والبنك الأهلي خلال التعاملات.

تنوع القطاعات يدعم استقرار السوق

قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني «سي آي إس آي»، إن السوق السعودية استفادت من تنوع قطاعاتها بشكل واسع، ما يساعدها على تقليل تأثير التقلبات الحادة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن السوق تمكنت من امتصاص تأثير الأحداث سريعًا، خاصة مع تزامن التوترات مع إعلان نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من تلك التوزيعات يُعاد ضخه في السوق مرة أخرى.

وأوضح أن المستثمرين يترقبون اختراق المؤشر مستوى مهمًا قرب 11100 نقطة خلال الأسبوع الجاري، في حال استمرار الزخم في السوق.

السوق السعودية تخالف اتجاه الخليج

خالفت الأسهم السعودية اتجاه معظم أسواق الخليج منذ اندلاع الحرب الإيرانية، إذ سجلت مكاسب بلغت نحو 1.7% خلال الأسبوعين الماضيين.

في المقابل، تكبد مؤشر سوق دبي المالي خسائر تقارب 17% خلال الفترة نفسها، في ظل تصاعد التوترات واستهداف الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لمواقع في المنطقة، إلى جانب شبه توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب تقارير مالية، تحولت السوق السعودية من بين الأضعف أداءً قبل اندلاع الحرب إلى واحدة من الأفضل أداءً بعدها، مع اتجاه المستثمرين المحليين إلى دعم الأسهم المحلية بدلاً من توجيه أموالهم إلى الخارج.

أسعار النفط تدعم المعنويات

من جانبها، قالت ماري سالم، المحللة المالية، إن الدعم الذي قدمه سهم أرامكو الأسبوع الماضي لم يتأثر كثيرًا بإعلان نتائج أقل من التوقعات، لأن تلك النتائج كانت مسعّرة مسبقًا في السوق.

وأضافت أن الارتفاع الحالي في السوق يستند إلى توقعات المستثمرين بشأن اتجاهات أسعار النفط وتأثيرها على قطاع الطاقة السعودي، مشيرة إلى أن الزخم الإيجابي لا يعتمد على قطاع الطاقة فقط، بل يشمل أيضًا قطاعات أخرى مثل البنوك والتجزئة والسلع الاستهلاكية والاتصالات.

وكانت أسعار النفط قد أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع، إذ سجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 10% ليغلق فوق 100 دولار للبرميل، وهو ما يعزز عادة معنويات المستثمرين في السوق السعودية، خاصة أن سهم أرامكو يمثل نحو 16% من وزن المؤشر العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

يو بي إس: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يحمي الأسواق الناشئة من تكلفة حرب إيران

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية: إطلاق موقع إلكتروني مخصص لمشروعات الأسر المنتجة

مخاوف صدمة النفط

نزوح 15 مليار دولار من الأسواق الآسيوية مع تصاعد مخاوف صدمة النفط

بالصور

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد