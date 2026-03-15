6 آلاف شنطة سلع أساسية من الأوقاف ومصر الخير لتوزيعها ببني سويف

كلف اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، السكرتير العام للمحافظة كامل على غطاس، باستلام قافلة السلع الغذائية، لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية من مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية من الأسر الأكثر احتياجاً من مستحقى معاشات "تكافل وكرامة" ، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك

وتضمنت قافلة اليوم 6 آلاف عبوة تحتوى العبوة الواحدة على 5 كجم من السلع الأساسية الجافة من سكر ،أرز، مكرونة ، مقدمة من وزارة الأوقاف ومؤسسة مصر الخير، وسيتم توزيعها تحت إشراف إدارات ومكاتب التضامن الاجتماعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بحسب القواعد البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة.

جاء ذلك أثناء اصطفاف سيارات القافلة أمام ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل بحضور، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف .