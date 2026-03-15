استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ الغربية يوجّه بشن حملة تفتيشية على أسواق الخضروات

في استجابة فورية لمطالب أهالي المحلة، وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، خلال جولته لافتتاح منفذ “مستقبل مصر” بأبو شاهين، بشن حملة تفتيشية مكثفة على أسواق الخضروات والفواكه، وذلك لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وعقب التوجيهات مباشرة، قامت مديرية التموين بحملة في سوق أبو شاهين للتأكد من التزام جميع الباعة بالأسعار وعدم استغلال المواطنين، ومراجعة كافة الأسعار، مع التأكيد على المتابعة اليومية لجميع أسواق مدينة المحلة الكبرى لضمان الانضباط والالتزام بالمعايير.

ردع مخالفين

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة لن تتوانى عن حماية المستهلك، وأن الحملات التفتيشية ستستمر على مدار الساعة لضمان رضا المواطنين واستقرار الأسواق.