تعليم أسيوط تناقش خطوات تفعيل الوحدات الانتاجية بالمدارس الصناعية والزراعية

ترأس محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، اجتماع تفعيل الوحدات الإنتاجية بالمدارس الصناعية والزراعية على مستوى 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة والتجهيز لتنظيم معرض المنتجات الشامل.

وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية ،تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط وفى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الله وكيل المديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية و المهندس نبيل رزق مدير عام التعليم الفنى بالمديرية ،وعلاء عمر مدير التعليم الصناعى ودكتورة دعاء هانم مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية وموجهى المجال الصناعى والزراعى ومديرى المدارس الصناعية والزراعية .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ، الى ان الاجتماع تناول مناقشة الاستعداد والتجهيز لأكبر معرض شامل للمنتجات الزراعية والصناعية على مستوى المدارس الفنية بالمحافظة ،وذلك لعرض منتجات الطلاب والمعلمين وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسواق فضلا عن مناقشة الخطوات التى تم تنفيذها بالمدارس الصناعية والزراعية لتطوير الوحدات الانتاجية وتنفيذ مبادرات تدوير الرواكد والتوسع فى إنشاء ابراج الحمام والمناحل بمختلف المدارس واستغلال المساحات المتاحة بها والمزارع الملحقة بالمدارس لزيادة الإنتاج وتعظيم الموارد بالمدارس الفنية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتسويق المنتجات وتحقيق أقصى استفادة لتلك المدارس والعاملين بها .

وأكد دسوقى خلال الاجتماع - على أهمية تنمية مهارات الطلاب بالمدارس الفنية المختلفة من خلال التدريبات العملية والميدانية وتعظيم الاستفادة من الرواكد والمخلفات بأنواعها داخل المدارس ، تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط وتوجيهاته الخاصة بتعظيم الاستفادة من امكانات المدارس الفنية والزراعية ، معلنا متابعته المستمرة لجميع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة للوقوف على تفعيل المبادرة مجددا مناشدته لمسؤولى التعليم الفنى بالمحافظة ومديرى المدارس بضرورة التوسع فى فتح منافذ بيع المنتجات بالمدارس الفنية للتسويق الجيد للمنتجات وتعظيم الايرادات والمشاركة فى المعارض المحلية وعلى مستوى الجمهورية.



وفى نهاية الاجتماع تم مناقشة بعض مقترحات وطلبات الحضور ، الخاصة بتطوير بعض الوحدات الانتاجية بالمدارس الصناعية والزراعية والمشاركة بالمنتجات فى المعارض المحلية والدولية لزيادة الموارد ، كما تم استعراض سبل تنفيذ المبادرات التنموية على ارض الواقع لتحقيق أقصى استفادة للمدارس والمشرفين والمشاركين فى تلك المبادرات .