التضامن: منفذ البيت المصري يوفر وجبات جاهزة للعاملين بالعاصمة الإدارية

يواصل منفذ "البيت المصري" بمركز خدمة المرأة العاملة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة بتوفير المنتجات الغذائية الجاهزة المطهية ونصف المطهية للعاملين، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وفي إطار حرص الوزارة على التخفيف عن العاملين ومساعدتهم على التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤولياتهم الأسرية خلال الشهر الكريم.

وأوضحت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن المركز يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية ومنتجات "البيت المصري" التي تم اختيارها بعناية لضمان الجودة والأسعار المناسبة، وذلك في إطار خدمات وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتقديم خدمات إضافية للعاملين وتعزيز منظومة الدعم لهم.

من جانبها أشارت أروى نور، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، إلى أن المنفذ يقدم خدماته للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم افتتاح منفذ مماثل بوزارة الأوقاف. وأضافت أن المنافذ توفر مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الدواجن واللحوم البلدي بنسبة 100%، إلى جانب المخبوزات والحلويات المختلفة، لافتة إلى أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك سيتم طرح كميات من الكعك والبسكويت بأسعار مناسبة للعاملين.

كما تم تجهيز المركز بإمكانيات تنظيمية وإدارية تتيح استقبال طلبات العاملين سواء بصورة مباشرة أو من خلال التنسيق المسبق، مع الالتزام بتسليم الطلبات في المواعيد المحددة.

جدير بالذكر أن عدد منافذ "البيت المصري" بمركز خدمة المرأة العاملة يبلغ 48 منفذًا على مستوى 26 محافظة، حيث تقدم هذه المنافذ خدمات متنوعة تشمل الوجبات المطهية ونصف المطهية، إضافة إلى خدمات الغسيل والكي.