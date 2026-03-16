دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر
بيوجه ابنه يخلي باله من العربيات .. الأمن يكشف حقيقة فيديو صادم بالبحيرة
القارئ محمد كامل يحصد المركز الأول في «دولة التلاوة» ومليون جنيه وتسجيل المصحف كاملًا
القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية
من إعادة بناء الفريق إلى مشروع كامب نو.. أبرز التحديات التي تنتظر خوان لابورتا في ولايته الجديدة فى رئاسة برشلونة؟
أبو الفتوح وعزت والشرقاوي على قوائم الإرهابيين.. إدراج نهائي بعد صدور أحكام باتة
عثرت على 17 ألف جنيه وأعادتها لصاحبها.. تعليم قنا تكرم التلميذة الأمينة بإدارة فرشوط
وزير خارجية ألمانيا: لا دور للناتو في مضيق هرمز
خطة أمريكية لشنّ أكبر عملية للقوات الخاصة في التاريخ للسيطرة على اليورانيوم الإيراني
رئيس تضامن النواب لـ صدى البلد : أقترح استضافة الأب لأبنائه يوما على الأقل بدلا من رؤيتهم ساعة في الشارع
حكم استخدام اللبوس الشرجي أو المهبلي أثناء الصيام.. أزهري يجيب
295 مليون دولار صادرات مصر من الشوكولاتة في 2025.. وفرص توسع قوية بالأسواق العالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجرام بـ8400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

رشا عوني

مازالت أسعار الذهب اليوم تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث اقترب سعر الذهب عيار24 من 8 آلاف ونصف للجرام، مع توقعات بارتفاع جديد في سعر الذهب محليا وعالميا بسب ارتفاع الدولار والأحداث الجيوسياسية الأخيرة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 8469 جنيهًا للجرام خلال بداية تعاملات اليوم، ويُستخدم هذا العيار بشكل أساسي في صناعة السبائك الذهبية التي يقبل عليها المستثمرون الراغبون في الادخار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

بلغ سعر الذهب عيار 21، نحو 7410 جنيهات للجرام، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة، حيث يفضله الكثير من المواطنين عند شراء المشغولات الذهبية بسبب توازنه بين السعر والجودة.

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6351 جنيهًا للجرام خلال تعاملات اليوم، ويستخدم هذا العيار في العديد من المشغولات الذهبية الحديثة .

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم  نحو 59280 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21. 

ويعد الجنيه الذهب من أكثر وسائل الادخار التي يفضلها المواطنون، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 2.6%

أكد  إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن أسعار الذهب في السوق المصري واصلت الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي، رغم تراجع أسعار الذهب العالمية للأسبوع الثاني بختام تعاملات الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن  الأسواق تتحرك حاليا بعوامل مختلفة عن السوق العالمي في مقدمتها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن، أن الذهب عيار 21 سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنحو 2.6%، حيث بلغ أعلى مستوى له عند 7550 جنيها للجرام قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 7420 جنيها، رغم هبوط الأوقية العالمية 2.9%.

ارتفاع الدولار تسبب في زيادة الذهب 

وأضاف أن الارتفاع في الأسعار  جاء مدعوما بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي يقترب من مستوى 53 جنيها للدولار، وهو العامل الأكثر تأثيرا في تسعير الذهب داخل السوق في مصر حاليا، خاصة في ظل قوة العملة الأمريكية عالميا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأسواق المالية شهدت خلال الأيام الماضية عودة نحو 1.5 مليار دولار إلى أدوات الدين المصرية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب نهاية الحرب في إيران، وذلك بعد موجة خروج للأموال الساخنة قدرت بنحو 7 مليارات دولار منذ منتصف فبراير الماضي.

ولفت إلى أن تسارع معدل التضخم في مصر خلال فبراير ليصل إلى 13.4% يمثل عاملا إضافيا يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن على المدى المتوسط والبعيد، خاصة مع توقع استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتقلبات سعر الصرف.

وأكد رئيس شعبة الذهب، أن هذه العوامل ساهمت في دعم أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، على عكس حركة الذهب العالمي التي تعرضت لضغوط نتيجة ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وفيما يتعلق بالسوق العالمية، أوضح واصف أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلق تحت مستوى 5070 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط السلبية على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية ما دفع السعر ملامسة 5002 دولار مستهل تعاملات اليوم.

وأضاف أن مؤشرات الزخم الفنية على المستويين اليومي والأسبوعي بدأت تعطي إشارات بيع، وهو ما قد يدفع الأسعار العالمية لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الدولار في تحقيق مكاسب.


أكد أن سوق الذهب في مصر يواجه حاليا تراجعا في السيولة نتيجة توقف جزء من عمليات التصدير، وذلك بسبب اضطراب حركة الطيران والشحن الجوي على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية.

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

الغندور

خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

خلاف الشقة قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة في مقتل عروس بورسعيد

خلاف قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

ترشيحاتنا

محمد العدل

محمد العدل: اتعلمنا لما نخسر نشجع اكتر عشان نعوض

حسام حسن

حسام حسن يوافق على مواجهة إسبانيا.. وينتظر إنهاء الترتيبات

لابورتا

لابورتا بعد إعادة انتخابه : برشلونة يواصل التألق ويركز على المستقبل المالي

بالصور

الفول الحراتى.. يعالج أمراضا خطيرة

الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة

محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى القرين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد