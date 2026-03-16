رئيس مدينة القصير يتابع ميدانيًا مناطق الحجاز و6أ للتصدي لمخالفات البناء

أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل نطاق المدينة لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتصدي لأي مخالفات بناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة والحاسمة لمخالفات البناء والحفاظ على النسق الحضاري للمدن.

وشملت الجولة المرور على منطقتي الحجاز و6أ، حيث تم رصد بدء أعمال بناء واستكمال أعمال بناء بعدد من المواقع داخل هذه المناطق.

وخلال الجولة، وجّه رئيس المدينة الإدارة الهندسية بسرعة فحص الملفات والتراخيص الخاصة بكل موقع على حدة، للتأكد من قانونية الأعمال الجارية ومدى مطابقتها للاشتراطات البنائية المعتمدة.

كما كلّف إدارة الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي أعمال بناء مخالفة يتم رصدها، مع التشديد على عدم التهاون في التعامل مع أي تعديات أو مخالفات.

وأكد رئيس مدينة القصير أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لإحكام الرقابة على ملف البناء ومنع أي مخالفات قد تخل بالتخطيط العمراني أو بالمظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على استمرار الحملات والمتابعات الميدانية لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.