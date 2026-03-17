انخفاض ملحوظ.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق قبل العيد

بدأت أسعار الدواجن والبيض في التراجع بعد موجة من الارتفاعات المتتالية حتى وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء لـ 107 جنيهات بالمزرعة إلا أنها عاودت الانخفاض ليصل سعر الكيلو ل 90 جنيها .

.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 107 جنيهات منذ أيام ، أى انخفضت 17 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 73 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 86 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 98 جنيها بعدما كان سعرها 105 جنيهات وتصل للمستهلك 110 جنيهات.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 230 جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100 جنيه.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات



وقال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالدولة في وزارة الزراعة، إن الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان ارتفع بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤقتًا رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة.

وأضاف طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن وزارة الزراعة تدير أكثر من 600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المنتجات والدواجن بأسعار مخفضة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى إدخال إنتاجيات جديدة من الدواجن عالية الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 95 و100 جنيه في المنافذ الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية ووزارة التموين، ما يعكس الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة.