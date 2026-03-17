ذاكرة كاش 32 ميجابايت.. تسريب جديد يكشف أول معالج Ryzen Zen 6 من فئة Medusa Point

كشفت منصة Tom’s Hardware، استنادًا إلى تسريب رصده موقع VideoCardz في نتائج اختبار Geekbench، عن أول معالج يُنسب إلى الجيل القادم من معمارية AMD Zen 6 يحمل الاسم الرمزي Medusa Point بعدد 10 أنوية.

أوضحت المنصة أن المعالج ظهر داخل جهاز تجريبي يحمل اسم "AMD Plum‑MDS1"، وهو اسم يرتبط مسبقًا بمقبس FP10 المخصص للأجيال الجديدة من معالجات الحواسيب المحمولة، مع الإشارة إلى أن MDS1 يُفهم منه أنه يشير إلى فئة Medusa Point.

تأكيد سعة 32 ميجابايت لذاكرة L3 في التكوين المبدئي

أشارت Tom’s Hardware إلى أن أهم ما جاء في تسريب Geekbench هو تأكيد سعة ذاكرة الكاش من المستوى الثالث L3 عند 32 ميجابايت لهذا المعالج ذي العشر أنوية، وهي سعة لا تتطابق مع أي من معالجات المحمول الحالية من AMD.

أوضحت المنصة أن معالجات Ryzen AI Max ومعالجات الحواسيب المحمولة من فئة "Fire Range" تعتمد على قوالب CCD تقليدية يحصل كل منها على 32 ميجابايت من L3، لكن لا يوجد في الأجيال الحالية ما يقدم 10 أنوية ضمن قالب واحد بهذه السعة، ما يعزز انطباع أن الشريحة تعود فعلًا إلى جيل Zen 6 الجديد.

أكدت التقارير أن هذا التكوين في الكاش يوصف بأنه "تفصيل جديد بالكامل" بالنسبة لـ Medusa Point، إذ تشير التسريبات القديمة إلى أن بعض تكوينات Zen 6 المستقبلية قد تصل إلى 48 ميجابايت L3 لكل قالب في فئات أعلى، بينما يبدو أن هذا النموذج الأولي يكتفي بـ32 ميجابايت في التكوين المستهدف للحواسيب المحمولة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة.

تكوين هجين محتمل

أوضحت Tom’s Hardware أن وثيقة داخلية مسرّبة لدى مورّد لوحات أم (NBD) تربط رقم OPN يبدأ بـ1713 بمنصة Medusa Point وبحزمة FP10 مع قدرة تصميمية حرارية (TDP) تبلغ 28 واط فقط.

أشارت الوثيقة، بحسب التقرير، إلى توصيف المعالج بأنه "4C4D"، في إشارة يُعتقد أنها تعني وجود 4 أنوية Zen 6 "كبيرة" وأربع أنوية Zen 6c "كثيفة" في نفس الشريحة، على غرار ما فعلته AMD سابقًا مع Strix Point (أنوية كبيرة) وKrackan Point (أنوية كثيفة).

أكد التقرير أن نتائج Geekbench تشير إلى 10 أنوية إجمالية، ما دفع بعض المحللين إلى ترجيح أن هناك نواتين إضافيتين منخفضتي الطاقة (LP) يجري التعامل معهما في قراءة Geekbench بطريقة مختلفة، أو أن جزءًا من الأنوية الكثيفة لا يظهر بشكل واضح في الوثائق المسربة، وهو ما يترك بعض التفاصيل مفتوحة للتفسير في هذه المرحلة المبكرة.

معالج تجريبي بترددات منخفضة لا تعكس الأداء النهائي

أشارت Tom’s Hardware إلى أن المعالج الذي ظهر في Geekbench لا يزال نموذجًا أوليًا (Engineering Sample) يعمل بترددات منخفضة نسبيًا، ما يجعل نتائج الأداء الحالية غير معبّرة عن المستوى النهائي المنتظر عند الإطلاق التجاري. أوضحت المنصة أن الهدف الأساسي من التسريب هو تأكيد أن AMD باتت تمتلك معالجات Zen 6 استهلاكية تعمل فعليًا على المنصات التجريبية، مع تكوين جديد للأنوية والكاش يختلف عن الجيل الحالي، أكثر من كونه مؤشرًا دقيقًا على أداء المنتج النهائي.

أكدت تقارير متداولة في مجتمعات المتابعين أن قراءات Geekbench للكاش في معالجات غير معلنة قد تكون أحيانًا غير دقيقة، خاصة مع التصاميم التي تستخدم أكثر من قالب أنوية أو تقسيمات معقدة للـ CCX، ما يعني أن قيمة 32 ميجابايت L3 تظل مرجّحة وقوية الدلالة، لكنها تظل في النهاية جزءًا من تسريب غير رسمي حتى تكشف AMD عن المواصفات النهائية.​

موقع Medusa Point ضمن خارطة Zen 6 المقبلة

أوضحت تحليلات سبقت هذا التسريب، استعرضتها Tom’s Hardware ومصادر أخرى، أن عائلة Medusa Point وMedusa Halo تمثل الجيل التالي من معالجات APU القائمة على Zen 6 مع رسومات مدمجة من RDNA 5 أو إصدارات محدثة من RDNA 3.x، موجهة للحواسيب المحمولة والأنظمة الهجينة.

أشارت هذه التحليلات إلى أن AMD تخطط لرفع أقصى عدد من الأنوية لكل قالب في Zen 6 إلى 12 نواة مع رفع سعة الكاش L3 لكل قالب إلى 48 ميجابايت في التكوينات الأعلى، بينما يبدو أن Medusa Point التي ظهر منها هذا التسريب تمثل فئة متوسطة باعتماد 10 أنوية و32 ميجابايت L3 في شريحة واحدة منخفضة الاستهلاك.

أكدت هذه الصورة المبدئية أن تسريب Geekbench الأخير يدعم ما تسرّب سابقًا عن اتجاه AMD إلى توسيع تشكيلة Zen 6 لتشمل معالجات أصغر لمحطات العمل المحمولة ومعالجات أكبر للأنظمة المتقدمة، مع الاستفادة من تصميمات هجينة تجمع بين أنوية كبيرة وعالية الكفاءة وأنوية كثيفة موفرة للطاقة داخل نفس الشريحة.