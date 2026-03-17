قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات بالقدس ورام الله
أكرمت القرآن الكريم وأهله.. الشيخ حجاج الهنداوي يوجّه رسالة تقدير للرئيس السيسي
للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
سعر رينو ميجان 2023 المستعملة
الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي
هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة
شرف كبير لي.. حسام عبدالمنعم يعلق على قرار تعيينه في نادي الزمالك
ترامب: أعتقد أنني سأحظى بشرف ضم كوبا
مصطفى يونس يشكك في فوز الترجي على الأهلي
أستاذ أمراض التخاطب بطب عين شمس: الكشف المبكر والتدخل السريع يعززان فرص تحسن أطفال التوحد
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 17-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ذاكرة كاش 32 ميجابايت.. تسريب جديد يكشف أول معالج Ryzen Zen 6 من فئة Medusa Point

احمد الشريف

كشفت منصة Tom’s Hardware، استنادًا إلى تسريب رصده موقع VideoCardz في نتائج اختبار Geekbench، عن أول معالج يُنسب إلى الجيل القادم من معمارية AMD Zen 6 يحمل الاسم الرمزي Medusa Point بعدد 10 أنوية. 

أوضحت المنصة أن المعالج ظهر داخل جهاز تجريبي يحمل اسم "AMD Plum‑MDS1"، وهو اسم يرتبط مسبقًا بمقبس FP10 المخصص للأجيال الجديدة من معالجات الحواسيب المحمولة، مع الإشارة إلى أن MDS1 يُفهم منه أنه يشير إلى فئة Medusa Point.

تأكيد سعة 32 ميجابايت لذاكرة L3 في التكوين المبدئي

أشارت Tom’s Hardware إلى أن أهم ما جاء في تسريب Geekbench هو تأكيد سعة ذاكرة الكاش من المستوى الثالث L3 عند 32 ميجابايت لهذا المعالج ذي العشر أنوية، وهي سعة لا تتطابق مع أي من معالجات المحمول الحالية من AMD. 

أوضحت المنصة أن معالجات Ryzen AI Max ومعالجات الحواسيب المحمولة من فئة "Fire Range" تعتمد على قوالب CCD تقليدية يحصل كل منها على 32 ميجابايت من L3، لكن لا يوجد في الأجيال الحالية ما يقدم 10 أنوية ضمن قالب واحد بهذه السعة، ما يعزز انطباع أن الشريحة تعود فعلًا إلى جيل Zen 6 الجديد.

أكدت التقارير أن هذا التكوين في الكاش يوصف بأنه "تفصيل جديد بالكامل" بالنسبة لـ Medusa Point، إذ تشير التسريبات القديمة إلى أن بعض تكوينات Zen 6 المستقبلية قد تصل إلى 48 ميجابايت L3 لكل قالب في فئات أعلى، بينما يبدو أن هذا النموذج الأولي يكتفي بـ32 ميجابايت في التكوين المستهدف للحواسيب المحمولة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة.

تكوين هجين محتمل

أوضحت Tom’s Hardware أن وثيقة داخلية مسرّبة لدى مورّد لوحات أم (NBD) تربط رقم OPN يبدأ بـ1713 بمنصة Medusa Point وبحزمة FP10 مع قدرة تصميمية حرارية (TDP) تبلغ 28 واط فقط. 

أشارت الوثيقة، بحسب التقرير، إلى توصيف المعالج بأنه "4C4D"، في إشارة يُعتقد أنها تعني وجود 4 أنوية Zen 6 "كبيرة" وأربع أنوية Zen 6c "كثيفة" في نفس الشريحة، على غرار ما فعلته AMD سابقًا مع Strix Point (أنوية كبيرة) وKrackan Point (أنوية كثيفة).

أكد التقرير أن نتائج Geekbench تشير إلى 10 أنوية إجمالية، ما دفع بعض المحللين إلى ترجيح أن هناك نواتين إضافيتين منخفضتي الطاقة (LP) يجري التعامل معهما في قراءة Geekbench بطريقة مختلفة، أو أن جزءًا من الأنوية الكثيفة لا يظهر بشكل واضح في الوثائق المسربة، وهو ما يترك بعض التفاصيل مفتوحة للتفسير في هذه المرحلة المبكرة.

معالج تجريبي بترددات منخفضة لا تعكس الأداء النهائي

أشارت Tom’s Hardware إلى أن المعالج الذي ظهر في Geekbench لا يزال نموذجًا أوليًا (Engineering Sample) يعمل بترددات منخفضة نسبيًا، ما يجعل نتائج الأداء الحالية غير معبّرة عن المستوى النهائي المنتظر عند الإطلاق التجاري. أوضحت المنصة أن الهدف الأساسي من التسريب هو تأكيد أن AMD باتت تمتلك معالجات Zen 6 استهلاكية تعمل فعليًا على المنصات التجريبية، مع تكوين جديد للأنوية والكاش يختلف عن الجيل الحالي، أكثر من كونه مؤشرًا دقيقًا على أداء المنتج النهائي.

أكدت تقارير متداولة في مجتمعات المتابعين أن قراءات Geekbench للكاش في معالجات غير معلنة قد تكون أحيانًا غير دقيقة، خاصة مع التصاميم التي تستخدم أكثر من قالب أنوية أو تقسيمات معقدة للـ CCX، ما يعني أن قيمة 32 ميجابايت L3 تظل مرجّحة وقوية الدلالة، لكنها تظل في النهاية جزءًا من تسريب غير رسمي حتى تكشف AMD عن المواصفات النهائية.​

موقع Medusa Point ضمن خارطة Zen 6 المقبلة

أوضحت تحليلات سبقت هذا التسريب، استعرضتها Tom’s Hardware ومصادر أخرى، أن عائلة Medusa Point وMedusa Halo تمثل الجيل التالي من معالجات APU القائمة على Zen 6 مع رسومات مدمجة من RDNA 5 أو إصدارات محدثة من RDNA 3.x، موجهة للحواسيب المحمولة والأنظمة الهجينة. 

أشارت هذه التحليلات إلى أن AMD تخطط لرفع أقصى عدد من الأنوية لكل قالب في Zen 6 إلى 12 نواة مع رفع سعة الكاش L3 لكل قالب إلى 48 ميجابايت في التكوينات الأعلى، بينما يبدو أن Medusa Point التي ظهر منها هذا التسريب تمثل فئة متوسطة باعتماد 10 أنوية و32 ميجابايت L3 في شريحة واحدة منخفضة الاستهلاك.

أكدت هذه الصورة المبدئية أن تسريب Geekbench الأخير يدعم ما تسرّب سابقًا عن اتجاه AMD إلى توسيع تشكيلة Zen 6 لتشمل معالجات أصغر لمحطات العمل المحمولة ومعالجات أكبر للأنظمة المتقدمة، مع الاستفادة من تصميمات هجينة تجمع بين أنوية كبيرة وعالية الكفاءة وأنوية كثيفة موفرة للطاقة داخل نفس الشريحة.

Ryzen Zen 6 AMD Plum‑MDS1 Ryzen AI Max معالجات Ryzen AI Max AMD Zen 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

ترشيحاتنا

الدكتور محمود الهواري

أمين مجمع البحوث: ليلة القدر فرصة عظيمة لتصحيح المفاهيم وتعزيز التقوى

سورة ليلة القدر

سورة ليلة القدر.. لماذا سميت خير من ألف شهر؟

احتفالية ليلة القدر

ابتهالات ومدائح نبوية.. الجامع الأزهر ينظم فعالية كبرى على هامش احتفالية ليلة القدر

بالصور

سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

فيديو

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد