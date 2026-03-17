نجاح الفريق الطبي بمستشفى تمي الأمديد في استئصال المرارة وعلاج انسداد القنوات المرارية

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن. تمكن الفريق الطبي بمستشفى تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية في التعامل مع حالة تعاني من انسداد كامل بالقنوات المرارية، مصحوبًا بالتهاب مزمن بالمرارة ووجود حصوات، إلى جانب ارتفاع في نسبة البيليروبين.



حيث تم إجراء أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية (MRCP)، والتي ساهمت في تشخيص الحالة بدقة، تلاها إجراء منظار القنوات المرارية (ERCP)، وتم من خلاله استكشاف القنوات واستخراج الحصوة المسببة للانسداد، مع توسيع القناة المرارية، كما تم استئصال المرارة بالمنظار الجراحي ضمن خطة علاجية متكاملة.

وعقب التدخل، استقرت الحالة العامة للمريضة، حيث بلغت درجة الوعي 15/15، وتم نقلها إلى القسم الداخلي لاستكمال المتابعة، قبل خروجها من المستشفى بعد تحسن حالتها.

وضم الفريق الطبي الدكتور فادي صبري، مدرس الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد كامل، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور إبراهيم الدريني، استشاري التخدير، إلى جانب فريق التمريض.