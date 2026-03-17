الفريق الطبي بمستشفى شبراخيت بالبحيرة ينقذ فتاة من نزيف داخلي حاد وصدمة مميتة

نجح الفريق الطبي بمستشفى شبراخيت المركزي، بمحافظة البحيرة، في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وصلت إلى قسم الاستقبال بالمستشفى مصابة بصدمة نزفية حادة إثر تعرضها لحادث مروري.

وبالفحص الطبي، تبين أن المصابة تعاني من تجمع دموي بالبطن نتج عن نزيف داخلي حاد تسبب في حدوث صدمية نزفية كادت تودي بحياة المصابة، ما استدعى التدخل الطبي السريع والتعامل الفوري مع الحالة نظرًا لخطورة الإصابة.

وعلى الفور تم إدخال المصابة إلى قسم العمليات بعد إجراء الإنعاش الطبي اللازم وفقا للبروتوكلات المتبعة، حيث أجرى الفريق الطبي عملية استكشاف للبطن، والتي أسفرت عن وجود إصابات شديدة بالطحال والأعضاء الداخلية، وتم التعامل مع الحالة جراحيًا وإجراء استئصال للطحال وإصلاح الأعضاء المتهتكة والسيطرة على النزيف، ما أسهم في إنقاذ حياة المصابة.

وقد تم نقل الحالة بعد الجراحة لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة، حيث استقرت حالتها العامة.

من جانبه، أشاد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بسرعة استجابة الفريق الطبي بمستشفى شبراخيت المركزي وكفاءته في التعامل مع الحالة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مستوى الجاهزية والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة داخل مستشفيات المحافظة.