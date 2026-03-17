ترامب : أسعار الطاقة ستنخفض قريبا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انخفاض أسعار الطاقة قريبا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي، متهمًا إياه بارتكاب “أخطاء شديدة الحُمق” في تعامله مع الملف الإيراني، وذلك عقب رفض الحلف الاستجابة لدعوته بالمشاركة في عمليات عسكرية مرتبطة بالتصعيد مع إيران.

وقال ترامب إن مواقف الناتو تعكس غياب الرؤية الاستراتيجية، معتبرًا أن التردد في اتخاذ خطوات حاسمة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها. وأشار إلى أن الفرصة كانت متاحة أمام الحلف لإظهار قوة الردع، لكنه اختار – على حد وصفه – مسارًا وصفه بالضعيف وغير الفعّال.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.