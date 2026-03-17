أسامة نبيه: كوبر اللي استبعد حسام غالي من المنتخب وأنا اتاخدت في الرجلين

كشف أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن قيامه بدور كبير في سبيل عودة حسام غالى نجم الأهلي الأسبق للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018

وقال أسامة نبيه الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان":" علاقتى كويسة بجمهور الاهلى وانا مش مسئول عن غياب حسام غالى عن الظهور في كأس العالم بروسيا 2018 ، حسام غالى مستبعد من 2016 من بعد مباراة نيجيريا بقرار من كوبر مدرب المنتخب وقتها ، وأنا اتاخدت في الرجلين وقتها"

ويضيف:" روحت جلسة مع هانى أبو ريدة في شركة محمود طاهر وكنا منتظرين حضور حسام غالى بس وقتها هو اختلط عليه الامر وأفتكر أن الجلسة ستُعقد في مقر النادي الاهلى لكن الجلسة كانت في مقر شركة المهندس محمود طاهر في مصر الجديدة وعشان كدة الموضوع متمش..