رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر بدمياط



أعلن الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث ناقش محاور تلك الاستعدادات و أصدر عدد من التوجيهات خلال ترؤسه اليوم لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وجميع القيادات التنفيذية.

وأكد " محافظ دمياط " خلال الجلسة أنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، سيتم تكثيف الجهود خلال تلك الفترة لضمان توفير كافة الخدمات للمواطنين و تأمين الاحتفالات ، موجهًا بأهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أي طوارئ..

حيث اطلع على خطة مديرية الأوقاف لتجهيز ساحات أداء صلاة عيد الفطر المبارك باجمالى عدد ٩٠ ساحة على مستوى المحافظة، وأوضح "المحافظ " أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الأمني ورفع درجة الاستعداد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية، إلى جانب تأمين المعديات والمراكب النيلية وضبط الحمولة المقررة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، مع التصدي لأي إشغالات تعوق الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، أشار "المحافظ" إلى تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة جودة الأغذية المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وضبط أي سلع منتهية الصلاحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

كما أكد المحافظ تكثيف الخدمات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية، خاصة بمدينة رأس البر، خلال أيام العيد، لتنظيم الحركة المرورية ومنع التكدسات، مع استمرار التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات المرور لمتابعة الحالة المرورية أولًا بأول.

وتابع خطة إدارة السياحة والمصايف للاستعداد للعيد أهمها التنبيه على كافه اصحاب الكافتيريات بمدينة راس البر والشواطئ الخاصة بالهيئة الاقليمية لتنشيط السياحه نحو عدم السماح للزائرين بنزول البحر نظرا لعدم وجود فريق الانقاذ ، وتوزيع الهدايا التذكاريه العينيه على الاطفال بعد صلاة العيد فى ميدان الساعه بدمياط واليوم الثانى للعيد على بوابات مدينة راس البر ، وتابع خطة قطاع الثقافة لاطلاق أنشطة وامسيات ثقافية وكذا خطة الإدارة العامة للمواقف لمتابعة انتظام العمل بالمواقف والتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة.

وفي قطاع الصحة، أكد " محافظ دمياط " أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية بنوبتجياتها، والتأكد من توافر أكياس الدم ومخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية، إلى جانب التنسيق المستمر بين غرف الطوارئ ومركز التحكم الرئيسي، وتقديم الاستشارات الطبية العاجلة من خلال الخط الساخن للخدمات الطارئة رقم 137

كما تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف ، مع زيادة التمركزات بالميادين العامة والحدائق والمتنزهات والشواطئ، إلى جانب تأمين ساحات ومساجد صلاة العيد والطرق السريعة و وجه تعليماته إلى مديرية الزراعة بالتصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد

وفي قطاع التموين، وجه "المحافظ" بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، مع التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى متابعة انتظام صرف السلع التموينية وتوفير كميات كافية من الدقيق البلدي للمخابز.

كما شملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تجهيز فرق الطوارئ ومراجعة الضغوط بالشبكات ومتابعة الخطوط الساخنة لتلقي البلاغات وإصلاح الأعطال فور حدوثها

كما وجه المحافظ مديرية الشباب والرياضة بفتح جميع مراكز الشباب أمام المواطنين وتنفيذ فعاليات مبادرة "العيد أحلى في مراكز الشباب" بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية خلال أيام العيد.

وفي السياق ذاته، تابع" المحافظ "خطة مديرية التضامن الاجتماعي بالمرور على دور الرعاية الاجتماعية ودور المسنين لتقديم التهنئة وتوزيع الهدايا الرمزية، إدخالًا للبهجة عليهم خلال أيام العيد.

كما وجه "المحافظ" تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة واعمال مكافحة الحشرات و التصدى لأى تعديات ومخالفات و التنسيق مع المديريات الخدمية لمتابعة كافة الخدمات والتنسيق مع الأوقاف لتجهيز الساحات والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات وأكد على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

واختتم" محافظ دمياط" توجيهاته مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل في حالة استنفار كامل لضمان خروج احتفالات عيد الفطر المبارك بصورة حضارية وآمنة تليق بأبناء محافظة دمياط وزائريها.